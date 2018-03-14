Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Küresel Bakü Forumu’na katılan Başbakan Binali Yıldırım’a eşlik etmek ve Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı’na katılmak üzere Azerbaycan’a geldi.