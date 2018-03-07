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Bakan Çavuşoğlu, Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı’nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.03.2018 19:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 52. ITB Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı’na katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı’na katıldı. Bakanlar, yetkililer eşliğinde fuardaki stantları gezdi. İki bakan turizmcilere destek verirken, 2018 sezonunun verimli geçeceğini belirtti. Bakan Kurtulmuş, toplantıya katılmak üzere salondan ayıldıktan sonra, Bakan Cavuşoğlu gezisine tek devam etti. Fuardaki Türk turizmciler ziyaretinden dolayı Bakan Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti. Stantlardaki ikramları kabul eden Bakan, KKTC standını da ziyarete ederek, “En kısa zamanda size de geleceğim. Kıbrıs turizmi de bizim için önemli“ mesajını verdi.
Bakan Çavuşoğlu, fuarda stantları gezdikten sonra basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, “Geçen sene ülkemize gelen turist sayısı yüzde 27 artarak 32,5 milyon oldu. Bunların 3,5 milyondan fazlası Alman konuklarımızdı. Alman misafirlerimizi her zaman olduğu gibi ülkemize davet ediyor ve Türkiye’nin bir kez daha Almanların başta gelen tatil yeri olmasını bekliyoruz” dedi.

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