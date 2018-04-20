HABER

Bakan Çavuşoğlu, BM toplantısı için New York’a gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 17:18 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı’na katılmak üzere New York’a gidecek.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı’na katılmak üzere New York’a gidecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurul Başkanı Miroslav Lajcak tarafından 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek "Barışı İnşa ve Barışın Sürdürülmesi" konulu BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Toplantısı’na katılmak üzere New York’a gidecek. Çavuşoğlu, söz konusu toplantıda BM’nin barışı inşa ve barışın sürdürülmesi faaliyetlerine Türkiye’nin katkıları ve yaklaşımı hakkında Genel Kurula hitap edecek. Çavuşoğlu, ayrıca toplantı marjında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek ve bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Ziyareti vesilesiyle Çavuşoğlu’nun Türk ve ABD medya temsilcileriyle de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Yasak aşk skandalında karar çıktıYasak aşk skandalında karar çıktı
UBER sürücüsüne saldırı kameradaUBER sürücüsüne saldırı kamerada
Türkiye için korkutan uyarıTürkiye için korkutan uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

Esra Ersoy, çıplak videodan sonra konuştu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı

Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma

Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? HDP'li Bilgen'den açıklama geldi

Selahattin Demirtaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? HDP'li Bilgen'den açıklama geldi

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.