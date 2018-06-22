Bakan Çavuşoğlu: Bunlar proje ittifakı (2)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU PARTİLİLERLE BİRLİKTE YÜRÜDÜ

Seçim çalışmaları kapsamında memleketi Antalya'nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaklaşık 10 kişinin katılımıyla Hacet Mahallesi'nden, Şekerhane Mahallesi'ndeki seçim ofisine yürüdü. Yaklaşık 1,5 kilometre yolu 40 dakikada yürüyerek gelen Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Antalya milletvekilleri Sena Nur Çelik ve İbrahim ile partililer de eşlik etti.

'O'NUN EMRİNE BAKARIZ'

Seçim ofisi önünde kalabalığa seslenen Çavuşoğlu, konuşmasına, Alanyalı olmaktan ve hemşerilerinin hizmetkarı olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek başladı. Çavuşoğlu, “Recep Tayyip Erdoğan ve adamları hiçbir zaman kimsenin huzurunda eğilmez. Sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğilir. Biz 'rabbim ne der, Allah ne der' ona bakarız. O'nun emrine bakarız. Allah adına emir verenlerin emirlerini de dinlemeyiz. Dini sömürenlerin de vatandaşlarımızı sömürüp onları kendilerinin kölesi gibiymiş görenleri de ret ederiz. Allah ile aramıza da kimseyi sokmayız" dedi.

'BUNLAR FİRAVUNCULAR'

FETÖ'nün oyunlarına kanmaması konusunda vatandaşları uyaran Çavuşoğlu, "FETÖ, Türkiye'de darbe yaptı. Bunlar Firavuncular. Kimse rabbim adına oraya oy vermezsen cehenneme gidersin diye sahtekarlık yapmasın. Rabbim adına kimse karar vermesin. Artık bu millet uyandı. Bu millet gerçekleri gördü. Kimin sahtekar olduğunu kimin dini suiistimal ettiğini ama kimin gerçek imanlı olduğunu görüyor. Millet uyandı, millet gerçekleri görüyor" diye konuştu.

'BİZİM ARAMIZA GİREMEZ'

MHP ile yapılan Cumhur İttifakı'na da değinen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Biz MHP ile Cumhur İttifakı kurduk. Bundan sonra Türkiye'nin bekası için omuz omuza çalışacağız. Biz milli olan herkesle çalışırız. Sadece hainler ve teröristler bizim aramıza giremez. Bu seçim yerli ve milli olanlarla, birilerinin güdümünde olanlar arasında geçecek. Bu kadar zıt partilerin tesadüfen mi bir araya geldiğini düşünüyorsunuz? Temel Karamollaoğlu ve partisi sadece 2 milletvekili için mi geliyor? CHP'ye kazandıracağı milletvekili sayısı 10, belki daha fazla. 28 Şubat'ı sanki AK Parti yaptı. Başörtü sorununu sanki AK Parti yaptı. İşte şimdi bunlarla nasıl kol kola kucak kucağa oluyorlar. Hangi örgüt bunları birleştirdi, FETÖ mü birleştirdi?"

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'e de yüklenen Bakan Çavuşoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şimdi bir tane hanımefendi var. Çıkmış konuşuyor. Ne diyordu? 'Ben 15 Temmuz'da başbakan olacağım' diyordu. Darbe gecesinde ne deniliyordu? Yurtta sulh cihanda sulh harekatı. O hanımefendi darbe gecesinden kaç ay önce 'Yurtta sulh cihanda sulh'u tekrarladı. Kimin güdümünde biliyorsunuz değil mi? FETÖ. Bunlar birilerinin düğmeye basmasıyla hareket ediyor. Siz sözde milliyetçi geçiniyordunuz. Biz terörle o kadar mücadele ederken kahraman polisimiz, askerimiz Afrin'den Cerablus'tan sonra Kandil'e doğru ilerlerken, bizler burada rahat uyuyalım, Türkiye'nin bekası için yürürken, şehit olmak için yürürken o teröristlerin başını, kuklalarını hapishaneden kim çıkarmaya çalışıyor? En ufak bir milliyetçi duygusu olan bunlara oy vermez. Bu partilerin değil, Türkiye'nin geleceği meselesidir. Türkiye'nin beka meselesi, bayrak, millet, devlet meselesidir. Bunların derdi başka, bunlar seçimi kazanamayacaklarını biliyorlar. Fakat şimdi koltuk derdindeler ve 24 Haziran sonrasını hesaplıyorlar. Koltuğu ele geçirebilir miyim, geçiremez miyim, onu nasıl harcarım, derdindeler. Bunların başka derdi yok. Birisi sağda, birisi ortada, birisi solda, birisinin de ne olduğu belli değil. FETÖ karışımı ama sahipleri aynı."