Bakan Çavuşoğlu: Bunlar proje ittifakı (2)

Seçim ofisi önünde kalabalığa seslenen Çavuşoğlu, konuşmasına, Alanyalı olmaktan ve hemşerilerinin hizmetkarı olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek başladı. Çavuşoğlu, “Recep Tayyip Erdoğan ve adamları hiçbir zaman kimsenin huzurunda eğilmez. Sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğilir. Biz 'rabbim ne der, Allah ne der' ona bakarız. O'nun emrine bakarız. Allah adına emir verenlerin emirlerini de dinlemeyiz. Dini sömürenlerin de vatandaşlarımızı sömürüp onları kendilerinin kölesi gibiymiş görenleri de ret ederiz. Allah ile aramıza da kimseyi sokmayız" dedi.

'BUNLAR FİRAVUNCULAR'

FETÖ'nün oyunlarına kanmaması konusunda vatandaşları uyaran Çavuşoğlu, "FETÖ, Türkiye'de darbe yaptı. Bunlar Firavuncular. Kimse rabbim adına oraya oy vermezsen cehenneme gidersin diye sahtekarlık yapmasın. Rabbim adına kimse karar vermesin. Artık bu millet uyandı. Bu millet gerçekleri gördü. Kimin sahtekar olduğunu kimin dini suiistimal ettiğini ama kimin gerçek imanlı olduğunu görüyor. Millet uyandı, millet gerçekleri görüyor" diye konuştu.

'BİZİM ARAMIZA GİREMEZ'

MHP ile yapılan Cumhur İttifakı'na da değinen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Biz MHP ile Cumhur İttifakı kurduk. Bundan sonra Türkiye'nin bekası için omuz omuza çalışacağız. Biz milli olan herkesle çalışırız. Sadece hainler ve teröristler bizim aramıza giremez. Bu seçim yerli ve milli olanlarla, birilerinin güdümünde olanlar arasında geçecek. Bu kadar zıt partilerin tesadüfen mi bir araya geldiğini düşünüyorsunuz? Temel Karamollaoğlu ve partisi sadece 2 milletvekili için mi geliyor? CHP'ye kazandıracağı milletvekili sayısı 10, belki daha fazla. 28 Şubat'ı sanki AK Parti yaptı. Başörtü sorununu sanki AK Parti yaptı. İşte şimdi bunlarla nasıl kol kola kucak kucağa oluyorlar. Hangi örgüt bunları birleştirdi, FETÖ mü birleştirdi?"