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Bakan Çavuşoğlu: Bunlar proje ittifakı (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2018 01:06 | Son Güncelleme

ÇAVUŞOĞLU MEMLEKETİNDE GECE MİTİNGİ YAPTI  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Alanya'da Payallar Toptancı Hali'nde saat 22.00 sıralarında vatandaşlarla buluştu.

Bakan Çavuşoğlu: Bunlar proje ittifakı (3)

ÇAVUŞOĞLU MEMLEKETİNDE GECE MİTİNGİ YAPTI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Alanya'da Payallar Toptancı Hali'nde saat 22.00 sıralarında vatandaşlarla buluştu. Burada konuşan Mevlüt Çavuşoğlu bölgede yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Çavuşoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i eleştirdi. "Bu millet gerçekleri görüyor" diyen Mevlüt Çavuşoğlu, "Şimdi anketlerde de çakılmaya başladılar. Ama gerçek darbeyi 24 Haziran'da milletimiz verecek" dedi.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU'NU DA ELEŞTİRDİ
Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu da eleştiren Çavuşoğlu, "Bakıyoruz Temel Efendi de, geçmişte camileri ağıra çevirenlerle omuz omuza vermiş maalesef. Bunu kim zorladı? İki milletvekilliği için bu davanın onuru böyle çiğnetilmez. İki milletvekili için yapamazlar bunu. Çünkü öteki tarafa 10 milletvekili kazandırıyor. Kim zorladı, ne için yaptırdı, amaç ne? Herkes bu soruları soracak. Kim Türkiye'yi geleceğe götürebilir, kim dik durabilir, kime Türkiye'yi emanet edebiliriz, Türkiye'nin ekonomisini kime emanet edebiliriz, Türkiye'nin eğitimini kime emanet edebiliriz, Türkiye'nin dış politikasını kime emanet edebiliriz? Ülkede sağlığı, yaşlıları, engellileri, çocukları, yetimleri kime emanet edebiliriz? Herkes bu soruları sormaya başladı. Ne zaman, 1 haftadır. Çünkü milletimiz bu seçimin en kritik seçim olduğunu görüyor" diye konuştu.
Alkışlar eşliğinde kürsüden inen Çavuşoğlu, bekleyen kalabalıkla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Çavuşoğlu: Bunlar proje ittifakı (3)Bakan Çavuşoğlu: Bunlar proje ittifakı (3)

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