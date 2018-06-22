Bakan Çavuşoğlu: Bunlar proje ittifakı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Cumhur İttifakı yerli ve millidir ama bunlar proje ittifakıdır. Proje çerçevesinde bir araya geldiler. Millet tarafından silleyi yediklerinde dağılır, gider" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde partililere seslendi. AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın, Gazipaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Adil Çelik, milletvekili adayları, İlçe Başkanı Sait Yılmaz ve partililerin katıldığı mitingde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'ya, Gazipaşa'ya hizmete devam ettiklerini, devasa projeleri hayata geçirdiklerini, ilçeye hastane ve okullar yaptıklarını, baraj inşa ettiklerini, havalimanı yaptıklarını söyledi.

AK Parti'nin terörle mücadele ettiğine değinen Bakan Çavuşoğlu, teröristleri dağlarında, inlerinde, çukurlarında temizlediklerini ve gömdüklerini belirtti. Darbe gecesi bazı çevrelerin fare gibi saklandığını, Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle meydanlarda olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Korkaklar. Korktuğunuz için bir araya geldiniz, getirdiler sizi. Proje ittifakı bu proje. Bu ittifakın neresinde millet var, milletle bir ilgisi yok. Bunların milletle derdi yok" dedi.

Mücadelenin sadece ülkede değil, dünyada da sürdürdüklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, bir tarafta sahada bir tarafta da masada çalıştıklarını söyledi. Milletçe darbenin yenildiğini, ülkenin ele geçirilmesine izin vermediklerini aktaran Çavuşoğlu, "Şimdi sıra geldi bunlara bir ders daha vermeye. Bunlara öyle bir ders verelim ki millet için bir şeyler üretmeyi öğrensinler. Başkalarının emrinde değil, milli ve yerli olsunlar. Tıpkı Cumhur İttifakı gibi. Cumhur İttifakı yerli ve millidir ama bunlar proje ittifakıdır. Proje çerçevesinde bir araya geldiler. Şimdi Temel Karamollaoğlu bile bunların çizgisine geldi. Millet tarafında silleyi yediklerinde dağılır, gider. Bunlar başlarlar birbirini suçlamaya ve satmaya. Bunlar birbirlerini harcamak için taktik. Tüm hedef seçim sonrası birbirlerini nasıl yer, ayağını nasıl kaydırırız, partiyi nasıl ele geçiririz" diye konuştu.

Hiçbir zaman güçlüden yana durmadıklarını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, artık sahada da masada da güçlü olduklarını söyledi. "Yeri geldiğinde sahada yeri geldiğinde masada yumruğumuzu koyuyoruz. Artık sahada kazan, masada kaybet dönemi bitti" diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Münbiç'e Mehmetçik'imiz girdi mi? Masada kazandık, sahada uyguluyoruz. Yok, bundan sonra Türkiye'yi uygulama dönemi. Türkiye'ye yanlışlık yapma, talimat verme dönemi kapandı. Türkiye'ye talimat verme hepten sona erdi. Türkiye nasıl davranacaklarını bilecekler. Türk milletinin nasıl olduğunu hatırlayacaklar. Sahada da masada görsünler. Eski Türkiye geride kaldı. Biz sınırlarımızın ötesindeki bataklıları da kurutacağız. Hedef şimdi Kandil Mahmur, Sincar nerede olursa olsun gidip temizleyeceğiz. Cumhur İttifakı, milletin ülkenin bekası için seçimden sonra da devam edecek, inşallah. O yüzden bu ittifakı güçlendireceksiniz. Bu seçimden daha fazlasını bekliyoruz."

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Alanya ilçesine geçti.

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