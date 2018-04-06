Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ’nün Kosova’da en üst düzeyde tüm kurumların içine sızdığını belirterek, "Kosova içine düştüğü bu girdaptan kurtulamazsa herkes tanısa ne olur? FETÖ’nün kontrolünde bir ülke olursun, dost olarak konuşuyorum" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, oda seçimlerinde yeniden güven tazeleyen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin’i makamında ziyaret etti. Daha sonra toplantı salonunda işadamlarına hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, fırsat buldukça Antalya’ya gelmeye çalıştığının altını çizerek, hizmeti yerinde görüp vatandaşla kucaklaştıklarını ve 16 yıldır bu anlayışla hizmet ettiklerini söyledi.

Nereden geldiklerini hiçbir zaman unutmadıklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Kim olursak olalım, hangi makamlarda olursak olalım, makamlar mevkiler gelip geçicidir. Baki olan hoş sedalar bırakmaktır, insanların gönlünde kalabilmektir. Allah rızası için siyaset yapıyoruz, hizmet ediyoruz. Tüm Antalya ve Alanya’ya laf olsun diye geliyoruz. Hangi hizmetleri yapıyoruz, hizmetlerde neredeyiz, nerede sorun var, neler yapmamız lazım, burası önemlidir. Hizmette sınır yoktur. Dünya değiştiği gibi ülkemiz de şehrimiz de değişiyor. İnsanlarımızın beklentileri ve öncelikleri de değişiyor. İnsanımızın taleplerini düşüncelerini okumak lazım. ‘Bu kadar hizmet ettik, bundan sonra daha ne istersiniz?’ dememek lazım" ifadelerine yer verdi.

"Sloganlarla değil somut projelerle yeni neslimize gelecek yıllarımızı şimdiden hediye etmemiz lazım"

Türkiye’nin 16 yıldır kalkınmasının sebebinin bu düşünce olduğunu kaydeden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Hep 79 yılla kıyaslarsak ama o günkü rakamlarla kıyasladığımız zaman bizi yavaşlatır, rehavete sürükler. Bizim buna lüksümüz yok. 16 yıldır yaptıklarımız küçümsenemez, daha yolun başındayız. Ulaşmamız gereken hedefler var. 2023’de Cumhuriyetimiz hak ettiği yere gelmeli çok daha güçlü olmalıdır. Ama yeni nesilleri 2053,2071 hedeflerine sadece sloganlarla değil, somut projelerle Türkiye’nin ulaşacağı hedeflerle yeni neslimize gelecek yıllarımızı şimdiden hediye etmemiz lazım. Vizyon ve proje ortaya koyacağız, çalışacağız üreteceğiz" diye konuştu. "Ecdadımızla gurur duyuyoruz"

Antalya’nın her noktasından gelen talepleri dikkate aldıklarının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Sonuç odaklı görüş ve projelerini ciddiye alarak, Alanya’ya çok önemli hizmetler yaptık. Birlik beraberlik içinde çalışınca neticede alırız, huzurlu da oluruz, işimizin ve soframızın bereketi olur. Alanya ilklerin şehri oldu. İki üniversitemiz var. Kendi köyümde 3 lise var. Prensip olarak okula isminin verilmesine karşıyım. Üniversiteye de isminin verilmesini telif ettiniz kabul etmedim. Biz bu üniversiteleri kurarken ismimiz burada yaşasın diye kurmuyoruz. Tüm gelecek nesiller eğitim görsün, tarihte Alanya’yı bize emanet eden ecdadımızın ismini yaşatmamız gerekir ki tarihimizi unutmayalım. Biz ecdadımızdan utanmıyoruz, onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

"Rusya’ya ihracatın önündeki engelleri kaldırdık"

Hayal edilmeyen projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Tarım sektörüne de yıllardır destek veriyoruz. Ben de bir çiftçi çocuğuyum. Fiyatlar düşük olduğu zaman yer yer babamdan fırçalar da yedim. Ama şimdi Rusya ile tarım ürünlerimizin ihracatının önündeki engelleri tamamen kaldırdık. Şirketlerle ilgili sınırlamaları da kaldırıyoruz. Sıra geldi vizeye, inşallah vizeyi de kaldıracağız. Bunun için çalışmaları başlattık" ifadelerine yer verdi. "Yerli turist vurgusu"

Yerli turistin hiçbir zaman hor görülmemesinin altını çizen Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımızı hor görmeyelim dışarıdan turist geldiği zaman. Sıkıntılı manalarda yerli turistin faydalarını gördük. Kalabalık olduğu zaman yerli turiste yukarıdan bakma, hor görme bu yanlış. Hepsi bizim misafirimizdir. Türkiye ve dünyanın neresinden gelirse gelsin Alanya’nın geleneksel misafirperverliğini en iyi şekilde sunmamız gerekir. Turizmde kaliteyi koruyalım. Şehrimizde bir kalite düşüklüğü görüyorum. Bunu küçümsemek için söylemiyorum. Geçici daha fazla gelir elde edeceğiz diye Alanya’nın imajını bozmayalım. Alanya bir markadır. Bu imajı bozmaya kimsenin hakkı yoktur, kimsenin bozmasına izin vermeyiz. Alanya kalitesini hep beraber koruyalım. Alanya hak ettiği yere gelecek" dedi.

"Hizmeti sadece benden beklemeyin"

Bu milletin 15 Temmuz’da tankın topun tüfeğin önüne siper olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Seçimler gelir geçer. Sizlerden daha fazla hizmet bekliyoruz. Sadece benden, belediye başkanından, kaymakamdan hizmet beklemeyin. Omuz omuza çalışarak Alanya’yı hak ettiği yere getirmeliyiz. Bugünkü Türkiye’den beklentilerini biliyoruz. Bugünkü Türkiye’nin çok proaktif, çok yönlü ve dinamik olması gerekiyor. Sert ile yumuşak gücünü birleştirmesi gerekiyor. Dik durulması gereken yerde dik duruyoruz" diye konuştu. "FETÖ’cüleri ensesinden tutup getiriyoruz"

Terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini vurgulayan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ hainleri nerede olursa olsun onların peşini bırakmayacağız. Onların içeride ve dışarıda ensesinde olduğunu söyledik. Şimdi enselerinden tutup getiriyoruz. Öyle yurt dışına kaçtık, orada Türkiye’ye, Türk milletine ihanet ederim yok, nerede olursanız olun size huzur yok, size rahat yok. Nerede olursanız olun hesap vereceksiniz. Hainler nerede olursa olsun hesap verecek. Bugünlerde bazı ülkelerde aynı şekilde getiriyoruz ülkemize. Adalete yargıya teslim ediyoruz. En son Kosova’dan da getirdik. Kosova karıştı. Neden karıştı Kosova hiç merak ettiniz mi? Neden birbirine girdiler, neden görevden aldılar? Kosova’yı, ABD’den sonra tanıyan ikinci ülkeyiz. Kosova’nın tanınması için aktif bir politika izliyoruz. Kosova’yı tanımayan hangi ülke olursa olsun onun Cumhurbaşkanıyla, başbakanıyla görüştüğü zaman bunu hatırlatıyor. Bunu onların başına kakmak için söylemiyorum. İnandığımız için bunu yapıyoruz. Sırbistan’la anlaşamadığımız tek konu var Kosova, onu da parantez içine aldık. Sırbistan’la ilişkilerimizi her alanda geliştiriyoruz, herkesle böyle geliştirmek istiyoruz" dedi.