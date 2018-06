Bakan Çavuşoğlu, Gazipaşa ilçesini ziyaret etti

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin 16 yılda çok değiştiğini belirterek, "Ekonomimiz 3.5 kat büyüdü, kişi başına düşen milli gelirimiz 2 bin dolardan, 11 bin dolara çıktı" dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Gazipaşa ilçesini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu, Ak Parti seçim ofisi önünde Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Gazipaşa Jandarma Komutanı Binbaşı Levent Elmas, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Ak Parti İlçe Başkanı Sait Yılmaz ve çok sayıda partili tarafından karşılandı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 16 yılda çok değiştiğini ifade etti. Ekonominin 3.5 kat büyüdüğünü, kişi başı milli gelirin 2 bin dolardan 11 bin dolara çıktığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Dünyada 17'inci büyük ekonomisi olduk. Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisi olduk ve dünyada temsilcilik sayısı bakımından 5'inci sıraya çıktık. 241 temsilciliğimiz var. Dünyanın her yerinde aktif bir ülke olduk. Türk Hava Yolları dünyanın her yerine uçuyor. Uçtuğu ülke sayısı bakımından dünyada birincisi. Uluslararası destinasyon bakımından da birinci sırada" dedi. Türkiye'nin dünyanın her yerinde okullar açtığını, dünyanın her yerine yardım ulaştırdığını kaydeden Çavuşoğlu, "İnsani yardımlarda dünyada birinci olan Türkiye Cumhuriyetidir. Eskiden IMF'den alınan borç paralara havalara uçup seviniyorduk. Şimdi IMF'ye 5 milyar dolar borç verebilir diyebilen bir ülke haline geldik. Devasa projeleri hayata geçirdik. Son yıllarda dünyada gerçekleştirilen 10 mega projenin 6 tanesini Türkiye gerçekleştirdi ve gerçekleştiriyor. Şimdi sıra geldi Kanal İstanbul'a. Üçüncü havalimanının ilk bölümünü 29 Ekim'de açacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı'mızda Cumhuriyetçilik budur. Lafla Cumhuriyetçilik olmuyor biliyorsunuz" dedi. Konuşmasında terörle mücadeleye de değinen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye içinde kargaşa çıkarılmasına izin vermediklerini söyledi. Teröristleri temizlediklerini ve temizlemeye devam ettiklerini kaydeden Mevlüt Çavuşoğlu, "Ama o teröristlerin yalnız olmadığını da biliyoruz. Sınırın ötesinde de DAEŞ'e de darbeyi indirdik yine PKK ve YPG'ye de darbeyi indirdik. Türkiye'nin topraklarına göz diken kim varsa hesaplarını gördük" diye konuştu. İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesini de eleştiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Kudüs davasını hiç kimse savunmasa dahi biz savunacağız. Herkes sussa biz susmayacağız. Adaletsizliklere karşı dik duruşumuzu sürdüreceğiz. Kudüs'ü hiç bir zaman yalnız bırakmayacağız" dedi. Ak Parti iktidarları döneminde Antalya'da yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Mevlüt Çavuşoğlu, ardından esnafı ziyaret etti. Merkez Camii'nde cuma namazı da kılan Bakan Çavuşoğlu daha sonra Alanya'ya geçti.