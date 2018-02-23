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Bakan Çavuşoğlu: "Hollanda’nın kararının bağlayıcılığı yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 14:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Temsilciler Meclisinin Türkiye karşıtı 1915 kararının bağlayıcılığının bulunmadığını söyledi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Temsilciler Meclisinin "1915" kararına Antalya’dan tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Temsilciler Meclisinin Türkiye karşıtı 1915 kararının bağlayıcılığının bulunmadığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Temsilciler Meclisinin "1915" kararına Antalya’dan tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, kararın bağlayıcı olmadığını belirterek, Hollanda’nın İslam düşmanlığı yaptığını ifade etti. Bakan ayrıca, Hollanda’nın Türkiye’yi kazanması için adımlar atması gerektiğini belirtti.

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