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Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in yaptıkları cezasız kalmamalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılara tepki göstererek, ''İsrail'in bu yaptıkları cezasız kalmamalı.

Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in yaptıkları cezasız kalmamalı

Hasan DÖNMEZ- Tolga YANIK/KONYA,(DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptığı saldırılara tepki göstererek, ''İsrail'in bu yaptıkları cezasız kalmamalı. Dolayısıyla bu konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınması için Filistin’e her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz'' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konya'da Selçuk Üniversitesi tarafından İktisadı ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen 'Girişimci ve İnsani Boyutlarıyla Türk Dış Politikası' konulu konferansa katıldı. Bakan Çavuşlu, burada Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını eleştirdi. Tarihi bir dönemin yaşandığını ifade eden Çavuşoğlu, şunları söyledi:
''Kudüs bakımından, Filistin bakımından, Gazze bakımından, Filistin davası bakımından tarihi bir dönemde beraberiz. Tarihi dönem olması, her şeyin iyi gittiği anlamına gelmez; ama ben bunun bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Bu atılan son adımların dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. ABD, ben büyük ülkeyim, ben istediğim zaman istediğimi yaparım anlayışıyla Kudüs konusunda, büyükelçiliği Kudüs’e taşıma konusunda yanlış bir karar aldı. Biz kendisine bu karar yanlıştır kardeşim, dedik. Sadece biz değil, bütün dünya söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde tek başına kaldı. Daha sonra genel kurula, Yemen ile birlikte bu konuyu getirdik. Oradan da çok ciddi bir karar çıktı; senin yaptığın uluslararası hukuka aykırıdır, senin yaptığın Birleşmiş Milletler kararlarının ihlalidir, bu adımdan vazgeç. Ama en son büyükelçiliğini tabelayı asmak da olsa güya Kudüs’e taşıdı.''
'AMERİKA PRESTİJİNİ TAMAMEN KAYBETMEYE BAŞLADI'
ABD'nin son dönemlerde yaptığı yanlışlıklarla prestijini kaybetmeye başladığını ifade eden Çavuşoğlu, ''Kime hizmet ediyorsun, neye hizmet ediyorsun? Barış için arabuluculuk yapıyorum diyorsun ama bir tarafı tutuyorsun. İsrail’i tutuyorsun. Esasen bugün bu dayatmasıyla Amerika, prestijini tamamen kaybetmeye başladı. Güvenilirliği azalmaya başladı. Bu dayatmacı yaklaşımlar, herkeste direnmeye başladı. İşte bu, Amerika gibi bir ülke için de bu çok ciddi bir tehdittir. Artık kimse Amerika’yı takmamaya da başladı. Öyle silahım var, gücüm var, süper gücüm, ben istediğimi yaparımla olmaz. İşte Avrupa Birliği takmıyor kardeşim. İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi. Attığın adım yanlış. Bir ülke imza atıyorsa sonuna kadar gitmelidir. Diğeri de Kudüs konusundaki attığı adımlar, tüm dünya karşı'' diye konuştu.
Türkiye olarak Filistin'in her zaman yanında olduklarını belirten Çavuşoğlu, ''Filistin ve Kudüs davasını hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Tepkimizi koyduk. Bir konuda tepki göstermek önemli, tavrınızı ortaya koymak önemli'' dedi.
'ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ'NE TAŞINMASI İÇİN DESTEĞİ VERİYORUZ'
İsrail'in Gazze'ye yönelik yaptıklarının Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, ''İsrail'in bu yaptıkları cezasız kalmamalı. Dolayısıyla bu konunun Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taşınması için Filistin’e her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Tüm dünyanın birleşmesi lazım ''dedi.
Filistin Devleti'nin bağımsız olduğunun tanıtılması içinde her türlü çalışmayı yapacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, ''Artık Filistin Devleti'ni, bağımsız bir Filistin Devleti'ni tanımak isteyip de tanımakta tereddüt eden ülkelere karşı da tüm uluslararası camia ile birlikte dayanışma içerisinde olacağız. O ülkeleri de teşvik edeceğiz. Artık bağımsız bir Filistin Devleti’nin tanıtılması ve BM’ye üye olması için gece gündüz çalışacağız. Bu oluncaya kadar da yorulmayacağız, durmayacağız.” diye konuştu.
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Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in yaptıkları cezasız kalmamalıBakan Çavuşoğlu: İsrail'in yaptıkları cezasız kalmamalıBakan Çavuşoğlu: İsrail'in yaptıkları cezasız kalmamalıBakan Çavuşoğlu: İsrail'in yaptıkları cezasız kalmamalı

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