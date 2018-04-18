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Bakan Çavuşoğlu, Kamerun ve Tacikistan mevkidaşlarıyla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Aslov Sirodjidin Muhridinovich ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella ve Tacikistan Dışişleri Bakanı Aslov Sirodjidin Muhridinovich ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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