Bakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğiz (3)

'ANTALYA'DA 10 ÜNİVERSİTE HEDEFİMİZİ VAR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nin (AÜ) mezuniyet törenine katıldı. AÜ Stadyumu'ndaki törene Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, kamu kurumlarının yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Sıcak hava nedeniyle alanda bulunan öğrencileri bu özel günde yalnız bırakmayan aileleri zor anlar yaşadı.

HEDEF, AÜ'YÜ İLK 100 ARASINA SOKMAK

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AÜ'nün Türkiye'nin değil dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, AÜ'nün dünyadaki en iyi ilk 800 üniversite arasında yer aldığını, ancak hedeflerinin ilk 100 olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, "Sizlerin güveni ve ilgisi sayesinde Antalya eğitimin merkezi oluyor. Antalya'da 10 üniversite hedefimizi var. Yeni bir hayata ilk adımı atıyorsunuz. Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesine ulaşması için sizlerin bayrağı devralması gerekiyor. Cumhuriyeti, 100'üncü yıl hedeflerine sizlerle birlikte ulaştıracağız" dedi.