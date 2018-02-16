HABER

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Abdıldayev ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 22:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı programı çerçevesinde Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Münih Güvenlik Konferansı’na kaılmak üzere geldiği Almanya’da temasları sürüyor.

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Abdıldayev ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı programı çerçevesinde Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Münih Güvenlik Konferansı’na kaılmak üzere geldiği Almanya’da temasları sürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı programı çerçevesinde Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile bir araya geldi. Görüşmede, Kırgızistan’dan FETÖ terör örgütüyle daha etkin mücadele etmesi yönündeki beklentiler dile getirildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!

Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!

Nilüfer ameliyat oldu

Nilüfer ameliyat oldu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Amerika pyd..teorist seviciler..katil Esada afrini bırakacak hükümet..artık ne söyleseniz inanmam..bir değil iki değil..geldiklerinden bitirdiniz bizi gençliğim sizin hükümetinizde çürüdü
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’den Deniz Yücel açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’den Deniz Yücel açıklaması

Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (3)

Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (3)

Milletvekili Fırat Adıyaman’da bir dizi temaslarda bulundu

Milletvekili Fırat Adıyaman’da bir dizi temaslarda bulundu

Başbakan Yardımcısı Şimşek: AK Parti hükümetleri zamanında Türkiye yüzde 5.7 büyümüş

Başbakan Yardımcısı Şimşek: AK Parti hükümetleri zamanında Türkiye yüzde 5.7 büyümüş

Bakan Sarıeroğlu: CHP halkı anlamıyor

Bakan Sarıeroğlu: CHP halkı anlamıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.