Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Abdıldayev ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı programı çerçevesinde Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Münih Güvenlik Konferansı’na kaılmak üzere geldiği Almanya’da temasları sürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Münih Güvenlik Konferansı programı çerçevesinde Kırgızistan Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile bir araya geldi. Görüşmede, Kırgızistan’dan FETÖ terör örgütüyle daha etkin mücadele etmesi yönündeki beklentiler dile getirildi.