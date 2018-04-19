Bakan Çavuşoğlu, KKTC’ye gidecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Nisan 2018 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun ziyaret çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderleri ile biraraya gelerek Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı kaydedildi.