Bakan Çavuşoğlu Manavgat'ta iftar açtı

Mithat ABAKAN MANAVGAT(Antalya), (DHA) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı. Çavuşoğlu iftar öncesi ilçede vatandaş ziyareti de yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat'ta iftar programı düzenlendi. İftara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kaymakam Mustafa Yiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Öz, bürokratlar ve vatandaş katıldı. İftar yemeğinden önce tasavvuf müziği dinletisi sunuldu ve Kuran okundu. Bakan Çavuşoğlu geçen şubat ayında Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cumali Gür'ün babası Nazım Gür, annesi Yiter Gür, erkek kardeşi Ramazan ve kız kardeşi Yasemin Gür ile aynı masada iftarını açtı. 'GÜCÜMÜZÜ BİRLEŞTİRDİK' İftarın ardından konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Milli ve yerli olanlar Türkiye'mizin geleceği için Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Ak Parti ve Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlığında MHP ile ittifak kurduk. Türkiye'nin geleceği için gücümüzü birleştirdik. Çünkü bu birliğe Türkiye'nin ihtiyacı var. El ele, omuz omuza Türkiye'miz için çalışacağız. 24 Haziran'da, Türkiye'nin en kritik seçiminde, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için Manavgatlı hemşehrilerimizin bugüne kadar olduğu gibi 24 Haziran'da da gereğini yapacağına inanıyorum dedi. MANAVGAT'A YAPILACAK YATIRIMLAR Burdur- Antalya- Manavgat- Alanya otoyol inşaatına yakında başlanacağını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, var olan hastaneye ek olarak ilçeye 500 yataklı yeni bir hastane inşa edileceğini söyledi. Manavgat'a 2 yeni köprülü kavşak yapılması için ihalenin tamamlandığını ve inşaatına en kısa zamanda başlanacağını belirten Çavuşoğlu, ayrıca ilçeye doğalgaz getirmek için çalıştıklarını kaydetti. MATSO'nun çalışmasıyla ilçeye bir turizm fakültesi açıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, Manavgat'a devlet üniversitesi kurmak için de çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi. 'VİCDANLARIN SESİ TÜRKİYE OLUYOR' Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, İslam dünyasının bir atalet içerisinde olduğunu belirterek, Ramazan ayı başlıyorken, Kudüs'te, Filistin'de ve Gazze'deki kardeşlerimizin de Allah yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla beraber. Masum çocuklara, insanlara kıyanların elleri kırılsın. Filistin'deki dramı görmeyen batı dünyasına Allah insanlık versin; duyarsız kalan Müslüman toplumlara, devletlere Allah akıl fikir, vicdan ve gerçek bir iman nasip etsin. Bu duruma sesini çıkaran Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımız adeta dünya mazlumlarının vicdanı oluyor. Vicdanların sesi dünyada Türkiye oluyor diye konuştu. Başkan Menderes Türel, Manavgat'a bugüne kadar yaklaşık 400 milyon liralık yatırım yapıldığını, karayollarının yatırımıyla bu rakamın 500 milyon lirayı bulduğunu da anlattı. İftar yemeğinin ardından partili gençlerle özçekim yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel alandan birlikte ayrıldı. VATANDAŞ ZİYARETİ İftar yemeğinden önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Manavgat İlçe Teşkilatının hazırladığı program çerçevesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Sarılar Mahallesi'nde oturan engelli Hamza Tunç'u ailesiyle birlikte yaşadığı evde ziyaret etti. Hamza Tunç'la bir süre sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, devletleri güçlü yapan özelliğin mağdur olan insanları koruyup kollaması ve onları toplumla bütünleştirmesi olduğuna dikkati çekti. Ak Parti hükümetlerinin bu konuda yaptığı çalışmaları anlatan Bakan Çavuşoğlu, ailenin isteklerinin en kısa sürede yerine getirileceğini belirtti.

