Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Nisan tarihinde Brüksel’de düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanları toplantısında uluslararası güvenlik ortamı değerlendirilecek, ayrıca Brüksel’de 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi’ne yönelik hazırlıklar ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın Brüksel’de bulunacağı süre zarfında muhataplarıyla ikili görüşmeler yapması da planlanmaktadır" denildi.

