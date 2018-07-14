Bakan Çavuşoğlu: NATO zirvesinde gerçek bir lider gibi karşılandık

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO zirvesini hatırlatarak, "Gerçek bir lider gibi karşılandık ve gerçek bir lider gibi uğurlandık. Seçim öncesi bile değişik yorumlar yapanlar şimdi takdirlerini iletmek için sıraya girmeye başladı. Esasen bu da onlar için bir ders oldu. Bu dersi de halkımız ve milletimiz verdi. Türkiye'nin seçimlerine müdahale etmemeleri gerektiğini öğrendiler" dedi.

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Antalya Kültür Merkezi'ndeki toplantıya gelişinde kendisini karşılayanlarla tokalaştıktan sonra toplantının yapılacağı salona geçti. Bakan Çavuşoğlu, salona girişinde tekerlekli sandalyede kendisini karşılayan bedensel engelli Ertuğrul Uğuraşan ile yumruk tokuşturarak selamlaştı. Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti milletvekillerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.

'YAPMAMIZ GEREKEN DAHA ÇOK İŞ VAR'

Toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, yeni sistemin başladığını belirterek, yeni sisteme devletin kurumlarının hazır olduğunu söyledi. Yeni kabinenin ilk toplantısını yaptığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Yapmamız gereken daha çok iş var. 2023 hedefleri derken boş hayaller satmadık. Bunların hepsini de gerçekleştiriyoruz. Bunların birçoğunu da 2023'ten önce gerçekleştireceğiz. 2071 vizyonumuzu şimdiden dizayn etmeye başladık ki yeni nesillerimiz bunun içini nasıl dolduracak bunun çalışmasını yapsınlar" dedi.

BAKANLIKLARIN EYLEM PLANLARI ORTAYA KONULDU

Yeni kabinede bir taraftan yapısal çalışmaların, yeni sisteme adaptasyonun ve 100 günlük, 6 aylık ve 1 yıllık eylem planlarının ortaya konulduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak önümüzdeki 3 ayda hangi ziyaretleri yapacağız, kimler bize gelecek, hangi dönem başkanlıklarımızda neler yapacağız, FETÖ ve PKK ile nasıl mücadele edeceğiz ve Türk bayrağını nasıl dalgalandıracağız aşağı yukarı netleştirdik. Bu doğrultuda da gayret edeceğiz" diye konuştu.

'ONLAR İÇİN BİR DERS OLDU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildikten sonra Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret ettiğini ardından da Brüksel'deki NATO zirvesine katıldığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"NATO zirvesinde tüm dünya liderlerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdiği ilgiye siz de şahit oldunuz. Sayın Cumhurbaşkanımız da tabii hepsine kucaklayıcı bir anlayışla yaklaştı. Hepsine teşekkür etti. Gerçek bir lider gibi karşılandık ve gerçek bir lider gibi uğurlandık. Seçim öncesi bile değişik yorumlar yapanlar şimdi takdirlerini iletmek için sıraya girmeye başladı. Esasen bu da onlar için bir ders oldu. Bu dersi de halkımız ve milletimiz verdi. Türkiye'nin seçimlerine müdahale etmemeleri gerektiğini öğrendiler. Hangi ülkede seçime yaklaşık yüzde 90 katılım var? Hangi ülkede seçimler bu kadar dinamik, kampanyalar bu kadar özgür ve dinamik? Ve seçim sonrasında da kazanan da kaybeden de olgunluğunu gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi, 'Sadece oy verenlere değil, tüm milletimize, 81 milyona hizmet edeceğiz' dedi. Ve seçim sonuçlarını da muhalefet kabul etti. Türkiye'de seçim öncesi tartışmalar olabilir. Size ne oluyor da dışarıdan Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz, Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyorsunuz, Türkiye'nin seçimleriyle ilgili karar vermeye çalışıyorsunuz? Karar verecek birisi varsa Türk milletidir. Türk milleti de 24 Haziran'da kararını verdi."

'TÜRKİYE'YE PAKETLENİP GELEN FETÖ TERÖRİSTLERİ OLDU'

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünü hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu darbe girişimini milletçe yendikten sonra şunu söylemiştik. 'Bu hainlerden hesabını soracağız.' Milletimize bu acıyı yaşatan, 251 kardeşimizin şehit olmasına neden olan, 2193 kardeşimizin ağır bir şekilde yaralanmasına sebep olan bu hainlerden hesap soracağız. Ve hesabını soruyoruz. İçeride ve dışarıda peşlerindeyiz. Şu anda dış politikamızın önceliklerinden biri de yurt dışında terörle mücadeledir. Tabii ki başta FETÖ, PKK, YPG ile mücadeledir. Ve hainlerin peşini bırakmayacağız dedik, bırakmıyoruz. Ensesinden tutup getiriyoruz. İki gün önce de biliyorsunuz hemen Türkiye'ye paketlenip gelen FETÖ teröristleri oldu. Başka ülkelerden de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Derneklerini, okullarını kapattırıyoruz. Yine güzel bir haber Venezuela'dan geldi, orada 2 tane FETÖ kurumu vardı, onları kapatmak için de yasal süreci başlattık. Nerede olursa olsun, peşlerini bırakmıyoruz."

ŞEHİTLER ANISINA YEMEK

Bakan Çavuşoğlu daha sonra Antalya Valiliği tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına verilen yemeğe katıldı. Su Hotel'deki yemeğe Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Menderes Türel, AK Parti ve MHP'nin Antalya milletvekilleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.