Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD ile YPG konusunda anlayışa vardık, sadece Münbiç’ten çekilmesi de yetmez, terörün buradan temizlenip, istikrar sağlanması lazım. Ayrıca YPG ile Kürt kardeşlerimizi kimse karıştırmasın" dedi. Çavuşoğlu, AB’nin politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, "Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lesotho Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Bakanı Lesego Makgothi ile görüştü. İkili, görüşmenin ardından Resmi Konut’ta, siyasi istişare mekanizması kurulmasına ve diplomatların eğitimi alanına ilişkin mutabakat imzaladı ve ortak basın açıklamasında bulundu. Çavuşoğlu, görüşmenin iki ülke arasında Dışişleri Bakanlığı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olmasının ayrıca önemine değindi. Afrika açılımı politikasının Afrika ile ortaklık politikasına dönüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Afrika Birliğinin önemli stratejik ortaklarından biriyiz. Sadece 5 yılda bir zirve gerçekleştirmiyoruz, birlikte kararlaştırdığımız eylem planını başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Afrika’da etkinliğimiz de görünürlüğümüz de her geçen gün artıyor. Önümüzdeki süreçte Lesotho’ya da büyükelçilik açmak için Bakanlar Kurulu kararımız çıktı. Afrika’da bu sayıyı 50’ye çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TİKA’mızın 21 tane bölge ofisi ve Lesotho’da da gerçekleştirdiği projeler var. Aynı şekilde THY’nin uçtuğu destinasyon sayısı 52’ye çıktı. Tüm kurumlarımızla Afrika’dayız. Bu tek yanlı değil kazan kazan anlayışıyla süren bir etkileşim" şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, ticarette ciddi bir artış olduğunu ancak rakamların düşük olduğunu belirterek bu alanda neler yapılabileceği konusunda da görüştüklerini aktardı. Çavuşoğlu, "Özellikle tekstil alanında yatırım imkanlar var. Baraj, elektrik üretimi gibi diğer konularda da gerçekleştirilebilecek projeler var. Şirketlerimiz Afrika’da çok önemli projeleri hayata geçiriyorlar. Havaalanlarını üstlenmeye başladılar, bir Türk firması Sudan Havaalanı’da işletecek. Tecrübe paylaşımı yapacağız ve diplomatlar için özel programlar düzenleyeceğiz. Önümüzdeki süreçte imzalayabileceğimiz anlaşmaları da gözden geçirdik. İki bakanlık arasında iletişim bilişim teknolojileri ve dijital arşiv projesi konusunda bir mutabakat zaptı İmzalamak istiyoruz, taslağı Lesotha tarafına gönderdik" diye konuştu.

"Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz"

Lesotho Dışişleri Bakanı Makgothi ise ilk resmi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aynı zamanda Ankara’yı gezme şansı bulduklarını ve tarihin çok güzel bir şekilde korunduğunu gördüklerini aktardı. İkili ilişkileri arttırmak adına yapılan görüşmelere de değinen Lesotho, "Türkiye’nin tüm dünyada elçilik sayısının oldukça büyük olduğunu biliyoruz. Bizler de temsilcilik açılması konusunda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ne yaptığını bilmeyen bir AB var"

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu’na, ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi soruldu. Çavuşoğlu, kendisine zor süreçteki işbirliği için teşekkür ettiğini dile getirerek, "İnsani bir görüşmeydi. Kendisine bu süreçteki işbirliği için teşekkür ettim, bundan sonraki hayatında başarılar diledim" dedi.

Çavuşoğlu, YGP’nin Fırat’ın doğusuna çekilmesine ilişkin ABD ile görüşmeler kapsamında basında yanlış bir algı olduğunun altını çizerek, "ABD ile anlayışa vardık, anlaşmaya vardık demedik. Münbiç’ten sonra sıra diğer şehirlere gelecektir. Sadece Münbiç ve sadece YPG’nin Münbiç’ten çekilmesi yetmez" ifadelerini kullandı ve "YPG ile Kürt kardeşlerimizi kimse karıştırmasın" diye ekledi.

Çavuşoğlu AB ile gerçekleştirilecek Varna Liderler Zirvesi’ne ilişkin ise, ne yaptığını bilmeyen, ne istediğini bilmeyen bir AB olduğunu ifade ederek, "Brüksel’de yaptığımız görüşmelerde en son bir yol haritası belirlemiştik AB ile. Olumlu adımlar da atıldı, adım atılmayan konular da oldu. Gerçekçi olmamız gerekiyor. İki tarafta birbirinden beklenti içindeyken nelerin olup, nelerin olmayacağını bilmeleri gerekiyor. Biz herhangi bir ayrımcılık istemiyoruz. Müzakere süreci ile ilgili şu an bir beklentimiz yok. AB’nin takındığı tavırdan dolayı bir beklenti içinde değiliz. Ne yaptığını, ne istediğini bilmeyen bir AB var. AB’nin politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini söyledik. Birlikte adım atabileceğimiz konular var. Vize serbestisi bunlardan biri. Biz son teklifimizi ilettik, cevabımızı bekliyoruz. Bu görüşmelerde bu konu gündeme gelebilir. Bu konuda adım atılmasını bekliyoruz. Gümrük Birliği her iki taraf için de kazançlı olacak. AB üyesi birçok ülke için daha da önemli bir süreç Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi. Bunu da bizim üzerimizde bir koz gibi kullanmasınlar. Buna benzer konular var. Yeni bir yol haritası belirlersek ve yapamayacaklarımızı parantez içine alıp yapabileceğimiz konularda adımlar atarsak belki ilişkilerin daha sağlam zemine oturmasına da katkı sağlarız" açıklamalarında bulundu.