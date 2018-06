Bakan Çavuşoğlu: O, PKK'lıları hapishaneden çıkanlarla bu vatana bir şey olmaz

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Çavuşoğlu, "O, PKK'lıları hapishaneden çıkanlarla bu vatana bir şey olmaz. Onlar bu vatanı, milleti başkalarına teslim ederler" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 2017-2018 akademik dönemi mezuniyet törenine katıldı. Rektörlük binasının yanındaki Konaklı Stadı'nda düzenlenen törene Bakan Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, siyasi parti temsilcileri, öğretim görevlileri, öğrenciler, velileri ile çok sayıda davetli katıldı. Yağışlı havaya rağmen 500 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı. Törenin açılış konuşması yapan Rektör Pınarbaşı, üniversitenin güzel gelişmelerle hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Vali Münir Karaloğlu da Alanya'nın, Selçuklu'nun çok önemli şehirlerinden birisi olduğunu belirtti. Vali Karaloğlu, “Tarihi mekanlarıyla tam bir Selçuklu şehri. Bir ilçe olarak bir üniversite kurulmasında ve isimlendirilmesi noktasında bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da öğrenciler için mutlu ve gururlu bir gün olduğunu aktardı. Velilere hitaben “Evlatlarınızı okutmak için fedakarlık yaptınız ama bugün ne mutlu sizin evlatlarınız mevzun oluyor" diye Bakan Çavuşoğlu, "Bugün yeni bir hayata başlıyorlar sizleri tebrik ediyorum" dedi. Mezun öğrencilere de "Sizler çok güzel bir üniversitede okudunuz" diyen Mevlüt Çavuşoğlu, "Dünyanın en güzel şehirlerin biri olan Alanya'da eğitiminizi sürdürdünüz. Üniversitemiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Yeni fakülteler açıyoruz. Şimdi yeni bir kampus kuruyoruz ve inşaatına başlıyoruz. Sizler önümüzdeki yıllarda Alanya'ya geldiğiniz zaman üniversitemizi ziyaret edeceksiniz ve bu üniversitenin dünyada bir marka olduğunu göreceksiniz, bunun için çalışıyoruz. Bugün mezun olan öğrencilerimiz yeni bir hayata doğru adım atacak. Elbette devlette çalışan arkadaşlarımız olacak, kendi işini kuran olacak, özel sektörde çalışan olacak. İnşallah Dışişleri Bakanlığı'na da tercih eden kardeşlerimiz olur. Ne yaparsanız yapın biliyoruz ki siz bu vatana, bu millete ve bu devlette hizmet edeceksiniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve protokol üyeleri, dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler verdi. Ardından okul birincisi olan Eda Çoban, Bakan Çavuşoğlu ile yaş kütüğüne isim plakasını çaktı.

ALTSO'NUN İFTARINA KATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu buradaki törenin ardından ALTSO'nun verdiği iftar programına katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin ağırlandığı iftar yemeğinde konuşan Bakan Çavuşoğlu, geleceğin planlanması gerektiğini söyledi. Kendileri için geride bıraktıkları 16 yılın kolay geçmediği belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Önümüze her türlü engeller çıkarıldı ama kimseye küsmedik, kızmadık. Hele hele vatanımıza, milletimize hiç küsmedik. 'Seçime sokmayın, size cumhurbaşkanı seçtirmeyiz, ordu göreve, sizi muktedir yapmayız, siz seçimi kazabilirsiniz ama cahil insanların oylarıyla kazandınız, ülkenin gerçek sahibi biziz' Böyle böbürlene böbürlene, e-muhtıralarla ve başka girişimlerle içeriden, dışarıdan destekli terörler, 17-25 Aralık hain FETÖ darbe girişimi ve son olarak 15 Temmuz hain darbe girişimi. Hepsinin üstesinden geldik. Terör örgütlerinin de üstesinden geldik. Mücadeleyi yaparken kimseye küsmeden milletimiz hizmetkarı olarak Türkiye'ye, Antalya'ya hizmet verdik. Türkiye'yi dönüştürdük. Sağlıktan, adaletten, sosyal güvenliğe ve eğitime kadar ama biz daha yolun başındayız. Alanya için de hedeflerimizin başındayız. Bugüne kadar yaptıklarımızı ilçelere kıyasladığımızda inanılmaz bir noktadayız. Biz bunları daha başlangıç olarak görüyoruz."

'BOYNUMUZUN BORCU'

Yeni dönemde parlamentonun her zamankinden güçlü olacağını anlatan Çavuşoğlu, “Yargımız da güçlü olacak. FETÖ'nün bozduğu, dağıttığı yargıyı derleyip toplayacağız. Bağımsız yapmak boynumuzun borcudur" dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına çok güçlü bir şekilde girmesini isteklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Sadece 4-5 yıllık planınız olursa yine tökezleriz. 2053-2071 hedeflerine ulaştırmalıyız. Ortaya vizyon koyamayanlar Türkiye için hayalleri olmayanlar, Türkiye için çalışmayanlar, bu hedeflere Türkiye'yi ulaştıramazlar. Yıkım için bir araya gelenler, şer ittifakı kuranlar Türkiye'ye hiçbir şey yapamazlar, yapmadılar. Biz yaptık, yine biz yaparız. Vatanını milletini sevenlerle ittifak kurduk. MHP ile Cumhur ittifakı kurduk. Yerli ve milli olanlarla, vatanını sevenlerle, milliyetçilerle ittifak kurduk, FETÖ'nün kontrolünde olanlarla değil" diye konuştu.

'DÖNÜM NOKTASI OLACAK'

Kuzey Irak'ta şehit düşen askerleri de hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu şöyle dedi:

“Kuzey Irak'ta şehit askerlerimiz var. Kiminle mücadele ediyoruz; PKK. O, PKK'lıları hapishaneden çıkanlarla bu vatana bir şey olmaz. Onlar bu vatanı, milleti başkalarına teslim ederler. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak. Bugüne kadar hizmet edenler ve bundan sonra hizmet edecekler. Bugüne kadar ülke için hiçbir şey yapmayanlarla yapanlar arasında tercih yapılacak. O yüzden milletimiz 24 Haziran'da gerekeni yapacak. 24 Haziran inşallah dönüm noktası olacak."

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu daha sonra Alanya Şehir Kulübü ve Muhasebeciler Odası'nı ziyaret etti.

