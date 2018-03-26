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Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüşecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 10:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’da düzenlenen "Barış süreci, güvenlik alanında iş birliği ve bölgesel ortaklık" temalı uluslararası Afganistan Barış Konferansı kapsamında yarın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bir araya gelecek.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 26-27 Mart tarihlerinde Taşkent’te düzenlenen "Barış süreci, güvenlik alanında iş birliği ve bölgesel ortaklık" temalı uluslararası Afganistan Barış Konferansına katılmak üzere yarın Özbekistan’a geliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’da düzenlenen "Barış süreci, güvenlik alanında iş birliği ve bölgesel ortaklık" temalı uluslararası Afganistan Barış Konferansı kapsamında yarın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 26-27 Mart tarihlerinde Taşkent’te düzenlenen "Barış süreci, güvenlik alanında iş birliği ve bölgesel ortaklık" temalı uluslararası Afganistan Barış Konferansına katılmak üzere yarın Özbekistan’a geliyor. Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, 27 Mart’ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edilecek.
Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki önkoşulsuz müzakerelerin erken başlatılması esas hedef olarak belirtilen zirveye katılmak üzere Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, BM’nin Afganistan özel temsilcisi Tadamichi Yamamoto, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Thomas Shannon, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Asıf da Taşkent’e geldi.
Ayrıca, konferansa Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Hindistan, Japonya, Büyük Britanya, Almanya, İtalya, Fransa, Suudi Arabistan, BAE gibi ülkelerin Dışişleri Bakanlıkları heyetleri de katılıyor.

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