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Bakan Çavuşoğlu Pakistanlı mevkidaşı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karşı tarafın talebi üzerine Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, karşı tarafın talebi üzerine Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Keşmiş konusunun ele alındığı belirtildi.

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