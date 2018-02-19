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Bakan Çavuşoğlu: “Rejim YPG’yi korumak için girerse, Türk askerini kimse durduramaz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2018 14:09 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Devlet Televizyonu’nun Esad güçlerinin saatler içinde Afrin’e gireceğine ilişkin açıklamasına, “Rejim YPG’yi korumak için girerse, bizi, Türkiye’yi, Türk askerini kimse durduramaz” sözleriyle karşılık verdi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye Devlet Televizyonu tarafından yapılan habere yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Devlet Televizyonu’nun Esad güçlerinin saatler içinde Afrin’e gireceğine ilişkin açıklamasına, “Rejim YPG’yi korumak için girerse, bizi, Türkiye’yi, Türk askerini kimse durduramaz” sözleriyle karşılık verdi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye Devlet Televizyonu tarafından yapılan habere yanıt verdi. Çavuşoğlu, Ürdün’de düzenlediği basın toplantısında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin saatler içinde Afrin’e gireceği iddialarına ilişkin, “Rejim YPG’yi korumak için girerse Türk askerini kimse durduramaz” dedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, “Bu haberleri ben de gördüm bu sabah. Biz başından beri net bir şey söylüyoruz. Bizim Zeytin Dalı operasyonumuzun hedefi belli. Teröristleri yok etmek. Fırat Kalkanı’yla DEAŞ’ı temizledik. Afrin bölgesinde Türkiye’ye tehdit oluşturan YPG’yi temizlemek için operasyon başlattık. Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda vurgumuzu yapıyoruz. Rejim buraya girer mi girmez mi girerse ne için girer bu önemli. Rejim buraya YPG/PKK’yı temizlemek için girerse problem yok. YPG’yi korumak için giriyorsa, bizi, Türkiye’yi, Türk askerini kimse durduramaz” diye konuştu.

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