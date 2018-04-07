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Bakan Çavuşoğlu, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 19:22 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl ikinci kez kapılarını açan Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nı (HESTOUREX) ziyaret ederek, “Bu sene 165 ülkeden 5 binden fazla alım heyeti geldi, yüzde 25’lik bir artış var” dedi.Bakan Çavuşoğlu, Antalya’da bu yıl ikincisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı himayesindeki ’HESTOUREX Fuarı’nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu yıl ikinci kez kapılarını açan Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nı (HESTOUREX) ziyaret ederek, “Bu sene 165 ülkeden 5 binden fazla alım heyeti geldi, yüzde 25’lik bir artış var” dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Antalya’da bu yıl ikincisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı himayesindeki ’HESTOUREX Fuarı’nı ziyaret etti. ANFAŞ Expo Center’de düzenlenen fuarda stantları gezen Çavuşoğlu’na golf ve masa tenisi oynadı. Çavuşoğlu, Pakistan standında verilen yöresel şapkayı da başına taktı. Konyaaltı Belediyesinin standında Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile de görüşen Çavuşoğlu, tüm stantları tek tek gezdi, katılımcıların hatıra fotoğrafı isteğini kırmadı.

"Farklı destinasyonlardan ziyaretçi geldi"
Ziyaretin ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, geçen yıl fuara büyük bir ilginin olduğunu ve 4 gün içinde 10 milyar TL’ye yakın hastane, şirket, otel, sporla ilgili tesislerin sözleşmeler yaptığını aktardı. Bu yıl Türkiye’ye gelen turist sayısının artışında yapılan sözleşmelerin etkili olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Sadece bizim etrafımızdaki ülkelerden değil, Latin Amerika’dan Asya’ya kadar, farklı destinasyonlardan turist gelmesine ciddi bir katkı sağlıyor. Ama esas itibariyle sağlık, spor turizmi alternatif turizmle bildiğimiz klasik turizmin dışına çıkarak, farklı alanlardan da gelir elde ediyoruz. Türkiye sağlık alanında son 16 yılda çok ciddi yatırımlar yaptı. Şimdi şehir hastaneleri kuruyoruz. Elbette halkımız bundan en iyi şekilde faydalanacak, milletimiz için yapıyoruz. Özel sektörde sağlık alanında çok büyüdü. Sağlık turizminden ciddi gelir elde etmeye başladık” diye konuştu.

"5 binden fazla alım heyeti geldi"
’HESTOUREX’in tüm dünyadan gelen alım heyetlerine Türkiye’deki sağlık hizmetlerini derli toplu güzel bir şekilde anlattığının altını çizen Çavuşoğlu, “Geçen sene bunu yaptık, bu sene daha iyi şekilde yapıyoruz. Geçen sene 160 civarı ülkeden 4 bin 30 alım heyeti gelmişti. Bu sene ise 165 ülkeden 5 binden fazla alım heyeti geldi. Yani yüzde 25’lik bir artış var. Seneye bekli 6 bin gelecek. Bu kişiler buraya kadar gelip Türkiye’nin bu alanlardaki imkanlarını görüyorlar ve kendi ülkelerinden bu amaçla insan gönderiyorlar. Bizim özellikle tıpta, sadece hastanelerimiz değil, çok kaliteli doktor ve sağlık elemanlarımız, konaklama imkanlarımız, tıptaki ilerleme ve gelişmeler orta ve uzun vadeli tedavilerde Türkiye’yi cazip hale getirdi. Ücretlere bakıldığı zaman Batı ülkeleri ile kıyaslandığı zamanda çok uygun artlarda. O nedenle sigorta şirketleri de Türkiye’ye heyetler göndermek istiyor. Klasik turizmi geliştirelim” diye konuştu.

"En cazip fuarı haline geldi"
Türkiye’nin bu yıl turist sayısından 2014 yılı rakamlarını geçeceğini işaret eden Çavuşoğlu, “Sadece Rusya’dan 6 milyon, Almanya’dan 5 milyondan fazla turist bekliyoruz. Bunu yapalım ama yaz aylarında gelen turistin dışında bu imkanlarımızla turizm gelirlerimizi arttıralım. İkinci senesinde dünyanın en cazip, popüler bir fuarı haline geldik. Bu yıl Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde oldu. Seneye çok daha iyisini düzenleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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