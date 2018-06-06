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Bakan Çavuşoğlu: Tarıma ve çiftçiye desteğimizi arttıracağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 22:49 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tarıma ve çiftçiye desteğimizi arttıracağız.

Bakan Çavuşoğlu: Tarıma ve çiftçiye desteğimizi arttıracağız

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Tarıma ve çiftçiye desteğimizi arttıracağız. 500 milyar dolarlık ihracat hedefimizin tarım yüzde 10'unu teşkil edecek. Tarım ürünlerinin ihracattaki oranı artacak" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serik’e bağlı Çandır Mahallesi’ndeki Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliği’nin (ANTBİRLİK) tesislerinde tarım makinelerinin hizmete alımı ve iftar programına katıldı.
‘TARIMA VE ÇİFTÇİYE DESTEĞİMİZİ ARTTIRACAĞIZ’
Programda konuşan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ANTBİRLİK'in daha önce içinin boşaltıldığını ve bunun üzerine devletin gereğini yaparak o günkü yönetimi görevden aldığını söyledi. Kendilerinin de tavsiyeleriyle çiftçilerin yanında olan Ziraat Odası Başkanı'nın göreve getirildiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, devlet olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurguladı. Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız kendilerini her ziyaretimizde Antalya çiftçisinin durumunu sorar. Tarıma ve çiftçiye desteğimizi arttıracağız. 500 milyar dolarlık ihracat hedefimizin tarım yüzde 10'unu teşkil edecek. Tarım ürünlerinin ihracattaki oranı artacak" dedi.
ANTBİRLİK'in salça fabrikası kurulacağını anlatan Çavuşoğlu, bunun yanında meyve suyu fabrikası kurulması için de destek vereceklerini kaydetti.
‘EN ÖNEMLİ SEÇİM’
Ülkenin ekonomisi, çiftçisi, esnafı, dış politikası, mazlumları ve ümmeti temsil edecek Recep Tayyip Erdoğan dışında bir cumhurbaşkanı adayının olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "24 Haziran Türkiye tarihinin en kritik ve önemli seçimi. Türkiye'nin ve Türk milletinin 2 asır ötesini planlayacak ve belirleyecek bir seçim. Cumhurbaşkanımız ilk defa bir seçim için ‘En önemli seçim’ dedi. İçeriden, dışarıdan hainlik yapanlara yine güzel bir ders vereceğiz" diye konuştu.
Programda 30 milyon TL değerinde 3 TIR, 7 kamyon, 5 dörtlü pamuk hasat makinesi, 2 silaj makinesi, 6 iş kepçesi ve 2 silaj paketleme makinesi törenle hizmete sunuldu.

FOTOĞRAFLI

Bakan Çavuşoğlu: Tarıma ve çiftçiye desteğimizi arttıracağızBakan Çavuşoğlu: Tarıma ve çiftçiye desteğimizi arttıracağızBakan Çavuşoğlu: Tarıma ve çiftçiye desteğimizi arttıracağız

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