Bakan Çavuşoğlu, Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu’nu kabul etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trabzonspor’un yeni Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nu makamında kabul etti.
Trabzonspor’da geçtiğimiz Pazar günü yeni başkan ve yönetim kurulu seçildi. Bugün Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’un Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, maçı izlemek üzere geldiği Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu makamında ziyaret etti. Çavuşoğlu, başta Ağaoğlu olmak üzere kulüp yönetim kurulu üyelerini bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çavuşoğlu, "Önemli bir sorumluluğu üstlendiniz. Ülkemizin en güzide spor kulüplerinden Trabzonspor’a talip oldunuz, canı gönülden başarılar diliyorum" temennisinde bulundu.
Ağaoğlu’nu tanıdığını ifade eden Çavuşoğlu, kendisinin aynı zamanda Golf Federasyonu Başkanı olduğunu belirerek, "Ağaoğlu, Türkiye’de bir çığır açtı ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli faaliyetlerde bulundu. Eminim Trabzonspor’a vereceği hizmetlerle de Trabzonsporumuz sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da ses getiren bir kulüp haline gelecek. Trabzon’un kendi değerlerine sahip çıkmak, Trabzon’un geleceği için önemlidir. Trabzonumuzun yetiştirdiği çok değerli futbolcular Türkiye’deki birçok kulüpte çok başarılı şekilde oynuyorlar. 61 numaralı formayı hemen hemen her takımda görüyoruz. Başkanımızın ve sizin her zaman yanında olacağımı belirtmek isterim, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Ağaoğlu, Bakan Çavuşoğlu’na 61 numaralı formayı hediye etti
Bakan Çavuşoğlu’nun spor dostu bir insan olduğunu dile getiren Ağaoğlu ise, "Bakanımız Golf Federasyonumuzun lisanslı sporcusu. Futbolu da çok iyi oynadığını söylersem hiç yanlış olmaz" dedi. Bunun üzerine Çavuşoğlu, "Neyse ki transfer için yaşımız geçti" diyerek gülümsedi.
Ağaoğlu, "Bugün federasyonumuzun elde etmiş olduğu başarılarda bakanımız pay sahibidir. Bize her yönüyle destek verdi" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Ağaoğlu, 61 numaralı formayı Çavuşoğlu’na hediye etti.
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