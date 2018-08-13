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Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyayı Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum (4)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 13:11 | Son Güncelleme

(Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyayı Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum (4)

(Görüntülü)Bakan Çavuşoğlu: Tüm dünyayı Türkiye'ye yatırım yapmaya davet ediyorum (4)

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Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir'deBakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir'de
Muharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değilMuharrem İnce'den hükümete destek: Vakit 'ne halleri varsa görsünler' demek vakti değil
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