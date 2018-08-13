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Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2018 11:14 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ankara'da bulunan büyükelçiler, 10'uncu Büyükelçiler Konferansı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.  Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve büyükelçilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Anıtkabir'e geldi.

Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir'de

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ankara'da bulunan büyükelçiler, 10'uncu Büyükelçiler Konferansı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve büyükelçilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Anıtkabir'e geldi. Çavuşoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Çavuşoğlu ve büyükelçiler, daha sonra Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Çavuşoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Bakan Çavuşoğlu, deftere şunları yazdı:
"10'uncu Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle görev başındaki tüm büyükelçilerimizle bir kez daha huzurunuzda bulunmanın gururu içerisindeyiz. Cumhuriyetimiz, milletimizin iradesiyle uygulamaya koyduğumuz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda önemli bir adım daha atmıştır. Kurucusu olduğunuz cumhuriyet bugün 240 dış temsilcilikle artık dünyanın her köşesinde diplomatik temsile sahiptir. Küresel ölçekte ekonomik ilişkilere sahip uluslararası alanda söz sahibi bir konuma ulaşan ülkemiz, dünyada artık önemli bir marka ve değerdir. Ülkemizi daha parlak bir geleceğe taşımak ve cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümü hedefi ile buluşturmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bakanlığım, iç ve dış teşkilatıyla tek bir vücut olarak ülkemizi bu üstün hedeflere ulaştırmak için her zamanki öncü rolünü kararlılıkla sürdürecektir. Bu düşünce ve duygularla kalplerimize minnet ve sevgiyle yaşattığımız aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

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Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir'deBakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir'deBakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir'deBakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler Anıtkabir'de

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