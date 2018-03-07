Bakan Çavuşoğlu Viyana’da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Avusturya’nın başkenti Viyana’ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’deki temaslarının ardından Avusturya’nın başkenti Viyana’ya geldi. Çavuşoğlu, Viyana’da Yunus Emre Enstitüsünün açılışına katılacak ve Avusturya’daki Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek. Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında mevkidaşı Karin Kneissl ile bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin ile bölgesel ve uluslararası konularının ele alınması ön görülüyor.