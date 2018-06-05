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Bakan Çavuşoğlu: YPG, Menbiç'ten çekilirken silahlar alınacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 14:07 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo ile Menbiç konusunda yaptığı görüşmeye ilişkin, "Menbiç için yol haritası üç aşamadan oluşuyor.

ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo ile Menbiç konusunda yaptığı görüşmeye ilişkin, "Menbiç için yol haritası üç aşamadan oluşuyor. Yol haritasının ilk aşamasında iki taraf ön hazırlık toplantısı yapacak. İkinci aşamada YPG bölgeden çekilecek. Üçüncü aşamada ise bölgeyi kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar verilecek" dedi. Bakan Çavuşoğlu, YPG Menbiç'ten çekilirken silahlar da alınacağını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD Dişişleri Bakanı Mike Pompeo ile Menbiç konusunda yaptığı görüşmeye ilişkin, "Menbiç için yol haritası üç aşamadan oluşuyor. Yol haritasının ilk aşamasında iki taraf, ön hazırlık toplantısı yapacak. İkinci aşamada YPG bölgeden çekilecek. Üçüncü aşamada ise bölgeyi kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar verilecek. Şu anda Menbiç'te bu yol haritasını uygulayacağız, daha sonra diğer alanlara doğru da taşıyacağız. Mutabakatımızda bu da var. İki tarafta da kararlılık var. Yol haritası ortada, net. Ön hazırlık toplantısı, 10 gün içinde, çalışmalar başlayacak. 6 ayı bulmayacak. Oyalamaca yok" diye konuştu.
'UYGULAMAYA BAŞLADIĞIMIZ ZAMAN ABD'NİN TAVRI BELLİ OLUR'
Bakan Çavuşoğlu, "Fırat'ın doğusundaki şehirlerde bu yol haritasını uygulamaya başladığımız zaman, o zaman ABD'nin tavrı belli olur. Diğer yerlerde de YPG'yi çekecek mi ne olacak? Bunların içinde çok sayıda Arap da var. Biz SGD bilmeyiz dedik, bizim gözümüzde bunların hepsi eşittir YPG/PKK'dır dedik" dedi.
'YPG MENBİÇ'TEN ÇEKİLİRKEN SİLAHLAR ALINACAK'
YPG'nin Menbiç'ten çekilirken silahlarının alınacağını belirten Çavuşoğlu, "Çekilme süreci bittiğinde silahlar da alınmış olacak. Hiçbir üçüncü ülkenin rolü olmayacak. Bu Fransa'yı da İngiltere'yi de Belçikayı da kapsar. Hiçbir üçüncü ülke olmayacak. Türkiye ile ABD'nin birlikte uygulayacağı yol haritasıdır. Güvenlik güçlerinde ve yönetimde YPG/PKK'dan oluşan ya da onların oluşturduğu kurum ya da kuruluşlarda bir yönetimi biz kabul etmeyiz dedik" diye konuştu.
'ASTANA SÜRECİ İLE ATEŞKESİ TESİS ETTİK'
Çavuşoğlu, "Bizim yapacağımız çalışma Suriye'nin istikrarı için tamamlayıcı bir çalışma. Astana süreci ile ateşkesi tesis ettik. Soçi süreci, yine Cenevre sürecini destekleyici bir adımdı. Burada ise terör örgütünün kontrol ettiği bir bölgeyi, bu terör örgütünden kurtarıp, bölgeyi terörden arındırıp istikrara kavuşturma var" ifadelerini kullandı.
KANDİL OPERASYONU
Kandil operasyonuna ilişkin bir soru üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Burada dörtlü bir işbirliği olacak. Türkiye, ABD, Bağdat ve Erbil. PKK, Erbil'in de düşmanıdır. PKK'ya yönelik yapacağımız operasyonlarda, istihbarat paylaşımları da olacak. PKK'nın sınırlarımız ötesinde de temizlenmesi konusunda kararlıyız. İnşallah buraları da temizleyeceğiz" açıklamasında bulundu.
'POMPEO, FBI'IN GÜLEN HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATTIĞINI TEYİT ETTİ'
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun FBI’ın Fethullah Gülen hakkında soruşturma başlattığını teyit ettiğini belirterek, "FBI’ın; daha önceki görüşmelerimizde de diğer ilgililerin söylediği gibi, bizim büyükelçimizin teyit ettiği gibi, FBI’ın ciddi bir şekilde soruşturma başlattığını kendisi de teyit etti. Tabi FBI’ın soruşturmasının detaylarını kendisinin bilemeyeceğini söyledi. Ama ciddi bir soruşturma olduğunu söyledi. Biz de bu soruşturmadan memnuniyet duyduğumuz ve işbirliği yapabileceğimizi, charter okullarının nasıl suistimal edildiği konusunda da kendilerine yardımcı olabileceğimizi söyledik. Ciddi, objektif soruşturmada bunalrın hepsinin de ortaya çıkacağını biz de kendileri de teyit ettik" diye konuştu.

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