Bakan Çavuşoğlu: “YPG/PKK’yı korumak için gelmek isteyenlere fırsat vermeyiz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “YPG/PKK’yı korumak için buraya gelmek isteyenlere de fırsat vermeyiz. Daha önce 10 araçlık bir konvoy halinde bir ilerleme oldu ve gereken yapıldı. Bizim için hangi ülke olursa olsun, hangi güç olursa olsun fark etmez. Terör örgütlerine destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK/YPG’dir, ona göre muamele yaparız” dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel ile ortak basın açıklaması yaptı. Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamada bulunan Çavuşoğlu, operasyonun amacının terör örgütlerine yönelik olduğunun her fırsatta dile getirildiğine dikkat çekerek, “YPG/PKK terör örgütüne yönelik başlattığımız operasyon şimdi DEAŞ, YPG/PKK terör örgütlerine yönelik bir operasyona dönüştü. Burada her iki terör örgütünün iş birliği yaptığını ve birlikte Türk ordusuna karşı mücadele etmek istediğini görüyoruz. Bu terör örgütlerini buradan temizleyeceğiz. Kritik noktalar ele geçtikten ve hava şartları düzeldikten sonra ilerleme hızlandı. Suriye’nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü konusunu sık sık gündeme getirdik ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptık. Soçi’de, Astana’da, Cenevre’de Soçi Zirvesini, bu sefer Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Burada da aynı şekilde vurgu yapıyoruz. Burada hiç kimsenin sınır ve toprak bütünlüğü konusunda Türkiye bakımından endişesinin olmaması lazım. Bizim mücadele ettiğimiz YPG/PKK, Suriye’nin topraklarını bölmek için burada varlar ve kendisinden olmayan herkesi sürgüne göndermiştir. Rejime yakın güçler buraya gelecek mi, gelmeyecek mi, girdi, çıktı diye haber çıkıyor. Bizim tavrımız net. PKK/YPG’ye karşı, DEAŞ’a karşı mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Terör hepimizin ortak düşmanı. YPG/PKK’yı korumak için buraya gelmek isteyenlere de fırsat vermeyiz. Daha önce 10 araçlık bir konvoy halinde bir ilerleme oldu ve gereken yapıldı. Bizim için hangi ülke olursa olsun, hangi güç olursa olsun fark etmez. Terör örgütlerine destek vermeye çalışanlar bizim için eşittir PKK/YPG’dir, ona göre muamele yaparız” ifadelerini kullandı.