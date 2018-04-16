Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Popülizmi seven Yunanistan Savunma Bakanı’nın şımarıklığı iki ülke arasındaki ilişkileri bozacak düzeye gelmemeli. Dün akşam bayrak dikildi, komandolarımız gitti aldı. Bunlara ne gerek var. Ege’de krize yol açacak bir adım atmamaları gerekiyor. Popülizmin Yunanistan’a faydası yok" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, üst düzey görüşmeler yapmak üzere başkent Ankara’ya geldi. Öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabul edeceği Stoltenberg, öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Bakanlıkta yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg’in göreve geldiğinden beri Türkiye’ye yedinci ziyaretini gerçekleştirmesinin önemine değinen Çavuşoğlu, "Bu ziyaretler müttefik olarak Türkiye’ye verdiği önemin de bir göstergesidir. Kendisinin bu göreve tekrar atanması konusunda destek vermiştik, iki yıl daha sürdüreceği bu görevinde başarılar diliyorum ve her zaman kendisini desteklemeye devam edeceğiz. Bu ziyaret 11-12 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi’nin de hazırlığı niteliğindedir. Bugün NATO Zirvesi’nin muhtemel konularını birlikte değerlendirdik. NATO Zirvesi’nin terörle mücadele konusunda önemli kararlar almasını bekliyoruz, genişleme politikasının bu zirvede de teyit edilmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Stoltenberg: "Türkiye ittifakta kilit rol oynayan bir ülke" Bugüne kadar Türkiye’ye olduğu kadar çok ziyaret gerçekleştirdiği bir başka NATO ülkesi olmadığını dile getiren Stoltenberg ise, bir kez daha Ankara’da olmaktan duyduğu mutluluğu aktardı. Stoltenberg, "Türkiye, ortak güvenlik çalışmalarına birçok katkıda bulunuyor. Türkiye ittifakta kilit rol oynayan bir ülke, teşekkür ediyorum. Konya’dan erken uyarı ve gözlem uçaklarımız ile DEAŞ’a karşı mücadelede katkıda bulunuyorsunuz. Türkiye aynı zamanda Afganistan’da da önemli bir rol oynuyor. Türkiye güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olmasına rağmen ittifakımız için çok fazla şey yapıyor. Başka hiçbir NATO ülkesi bu kadar fazla terör saldırısıyla karşı karşıya kalmamıştır. Yalnız değilsiniz, NATO sizinle dayanışma içerisinde, yanınızdadır" diye konuştu. Stoltenberg, "Türkiye NATO’dan çıkarılsın" çağrılarının sorulması üzerine, "Türkiye, NATO’nun oldukça önemli bir üyesidir. Türkiye’nin askeri altyapısına yatırım sağlıyoruz. Türkiye çok önemli bir müttefik" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu: "Bunları açıklamak durumunda kalmamalıydık"

Açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Maalesef birçok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak, popülizmi temsil ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamalar farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir Cumhurbaşkanı’na yakışır açıklamalar bekliyoruz. Macron, Rusya ve İran’la yapılan zirveye gelmek istedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince gelmedi. Bunları açıklamak durumunda kalmamalıydık ama doğruları söyleyelim ki herkes bilsin. Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz, Fransa Cumhurbaşkanı’nın sözleriyle bozulacak değildir. Bizim Rusya ile güçlü ilişkimiz var. Bu tür açıklamalar doğru açıklamalar değil" dedi.

"Popülizmin Yunanistan’a faydası yok"

Yunanistan’ın bir adaya bayrak dikmesinin sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Yunanistan bizim komşumuzdur, ilişkilerimizi geliştirmek için adımlar attık. Sorunlarımız ve ihtilaflarımız var elbette ancak görüş ayrılığı olduğu zaman tırmandırmadan üstesinden gelmemiz var. Daha önceki anlaşmalarla kimin olduğu belirlenmeyen adacıklar var. Yunanistan ’bizim’ diyor, biz de Türkiye olarak ’hayır bizim’ diyoruz. Bu konuda bir görüş birliği yok. Yapılması gereken şey gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınmak. Popülizmi seven Yunanistan Savunma Bakanı’nın şımarıklığı iki ülke arasındaki ilişkileri bozacak düzeye gelmemeli. Dün akşam bayrak dikildi, komandolarımız gitti aldı. Bunlara ne gerek var. Ege’de krize yol açacak bir adım atmamaları gerekiyor. Popülizmin Yunanistan’a faydası yok" mesajını verdi.