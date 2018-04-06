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Bakan Çavuşoğlu’ndan Alanyaspor’a moral ve destek ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 19:57 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nü ziyaret etti.Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nü ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, pazar günü oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında turuncu yeşillilere başarı diledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nü ziyaret etti.
Aytemiz Alanyaspor Kulübü’nü ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, pazar günü oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor maçında turuncu yeşillilere başarı diledi. ’AlanyasporStore’ mağazasının açılışını yaptıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Alanyaspor’a sadece Alanya’da değil, Türkiye’nin her yerinde ilgi var. Gittiğim her şehirde, konuştuğum herkes Alanyaspor’un oynadığı futbolu takdir ettiğini söylüyor. Beşiktaş maçından sonra da herkes ’yazık oldu’ yorumunu yaptı. Biz size her zaman güvendik ve inanıyoruz. Geri kalan maçlarda da yanınızda olacağız. Pazar günü de inşallah sizi izlemeye geleceğim. Alanya’yı ve takımımızı tüm Türkiye’ye sevdirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Pazar günü başarılar diliyorum" dedi.
Bakan Çavuşoğlu daha sonra Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir süre görüştükten sonra tesislerden ayrıldı.

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