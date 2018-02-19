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Bakan Çavuşoğlu’ndan Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt’a Afrin tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2018 12:10 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt’ın, Türkiye’nin Afrin operasyonu hakkında eleştirel ifadeler kullanmasına yönelik, “Sisteminiz bir üye ülkenizin liderinin yarım milyon insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önleyecek kadar güçlü olabilse keşke” dedi.Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, 54.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt’ın, Türkiye’nin Afrin operasyonu hakkında eleştirel ifadeler kullanmasına yönelik, “Sisteminiz bir üye ülkenizin liderinin yarım milyon insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önleyecek kadar güçlü olabilse keşke” dedi.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansında, Türkiye’nin Afrin’de terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Operasyonuna ilişkin, “Her zaman Türkiye’nin davranışlarını anlamaya çalışıyorum. Türk arkadaşlarıma, kardeşlerime, meslektaşlarıma, arkadaşlarıma sesleniyorum, sınırınızın güneyindeki bir Arap ülkesine müdahale ettiğinizin bilincinde olmalısınız. Bu şekilde eyleme geçmeden önce ilkelerinizi ortaya koymanız beklenir” açıklamasında bulundu.
Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu, Suriye’de uluslararası hukuk zemininde hareket ettiklerini, Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını kullandığını ve terör örgütleriyle mücadele için orada olduğunu söyledi. “Biz terör örgütünü yenmek üzere Suriye’deyiz” diyerek sözlerini sürdüren Çavuşoğlu, “Uluslararası hukuktan, BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve BM Yasası’nın 51. Maddesinden doğan meşru haklarımızı ve kendimizi koruma hakkımızı kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu, “Siz sisteminizden bahsediyorsunuz. Sisteminiz bir üye ülkenizin liderinin yarım milyon insanı öldürmesini, kimyasal silah kullanmasını da önleyecek kadar güçlü olabilse keşke. Sadece İran ve Rusya rejim tarafından davet edildi ama DEAŞ ile mücadele koalisyonu üyesi ülkeler de DEAŞ ile mücadele için Suriye’deler. Umarım sisteminiz söylediklerinizi Suriye’deki diğer ülkelere hatırlatma cesareti gösterir. Sorununuz DEAŞ mı, YPG mi? Keşke sisteminiz, ABD hayranı üyelerinizi, Filistinlilere ve ayrıca El Aksa’nın koruyucusu olan Ürdün’e Filistinlilerin haklarını ve El Aksa’nın statüsünü savunmamaları için onlara baskı uygulayan ülkeleri engelleyecek kadar güçlü olsa” diyerek Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt’ın sözlerine tepki gösterdi.

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