Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin Türkiye’ye yanaşmak için yeni bir model ortaya koyduğunu belirterek, “Bugün Avrupa’daki bazı ülkeler ve dışişleri bakanları Avusturya modeli diye bir model ortaya koydular, Türkiye’ye yanaşmak için Avusturya Dışişleri Bakanı gibi samimi olmamız gerekir demeye başladılar” dedi. Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin için kullandığı ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözünün sadece Afrin’i kapsamadığını söyledi.

Kepez ilçesi Turgut Özel Spor Salonu'nda düzenlenen kongreye, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel , AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya milletvekilleri, ilçe belediye ve parti başkanları ile partililer katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, Afrin operasyonuna karşı olan ülkelere ateş püskürdü.

Afrin operasyonunda sadece PKK ve YPG ile mücadele edilmediğini ifade eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ülkelerin bahane veya kara propagandalarla operasyonu durdurmaya çalıştığını kaydetti. Buna rağmen Türkiye’nin kararlılıkla dik durarak operasyonu devam ettirdiğini belirten Çavuşoğlu, “Hiç birisi bizi durdurabildi mi? Neden çünkü artık yeni Türkiye var. Çünkü, yeni Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak kadrolar işbaşında. Yalnız tüm dünya karşımızda diye de karamsarlık içerisinde olmayalım. Bu doğru değildir. 16 sene içerisinde girişimci ve insanı dış politikamız sayesinde ve dik durduğumuz için mazlumların sesi olduğumuz için Türkiye dünyada en güvenilir en saygın ülkelerden birisi olmuştur” diye konuştu.

“Almanya’yı saf dışı bıraktık”

Geçen yıl Türkiye’nin UNESCO icra komitesine aday olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “4 tane Avrupa ülkesiyle birlikte yarıştık. Türkiye, tüm dünyada ülkelerinin üçte ikisini alarak Almanya gibi bir ülkeyi saf dışı bırakarak seçilmiştir. Neden Asya pasifikteki bize oy veriyor, neden Karayip’teki ülkeler, Afrika ülkeler blok halinde bize oy veriyor. Bununla övünelim gururlanalım ama kıymetini de bilelim. Yine dünya denizcilik örgütüne Türkiye üye oldu dünyadaki ülkelerinin yüzde 90 oyunu alarak biz buraya seçildik. Türkiye yalnız değildir. Ama Türkiye’nin bu noktaya gelmesinden çok rahatsız olan bazı ülkeler de var. Bunların karın ağrısını da görüyorsunuz ve yaşıyoruz. Peki, bunlarla nasıl baş edeceğiz? Bunun üstesinden nasıl geleceğiz? Dik durarak, doğruları söyleyerek. Onların yalanlarını, ikiyüzlülüklerini, çifte standartlarını dost doğru yüzlerine söyleyerek üstesinden geleceğiz. Onlar ne derse, kabul edersek, onların istediği her şeye boyun eyersek, dayatmalar karşısında sessiz kalırsak, o ülkelerin bize bakışı düzeltmez” şeklinde konuştu.

“Avusturya modeliyle bize yanaşıyorlar”

Artık yeni ve güçlü bir Türkiye’nin olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Onlara şunu öğretiyoruz; artık yeni bir Türkiye var. Yeni bir Türkiye’ye nasıl davranacağınızı, nasıl hitap edeceğinizi, tepeden değil de göz göze nasıl konuşacağınızı öğreneceksiniz. Öğrenmeye başladılar. Bizimle iş birliği yapmak istediniz, biz varız. Bizimle bölgemizdeki ve dünyamızdaki sorunlara karşı çözüm üretmede varsanız biz varız. Adalet yolundaysanız, biz varız. Ama bizim eşit bir ortak değil de istediğiniz her şeyi yaptıracak bir ülke görüyorsanız biz yokuz. Bugünkü değişimin sebebi bu. Bugün artık Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için yeni modeller ortaya çıkmaya başladı. Bugün Avrupa’daki bazı ülkeler ve dışişleri bakanları Avusturya modeli diye bir model ortaya koydular, Türkiye’ye yanaşmak için Avusturya Dışişleri Bakanı gibi samimi olmamız gerekir demeye başladılar. Evet, öyle olacaksınız. Öyle olmak durumundasınız. Çünkü biz samimiyiz ve açığız. Çünkü biz, kimseye karşı düşmanlık yapmıyoruz, kimseye kötülük de yapmıyoruz. Bizimle işbirliği yapmak istiyorsanız ilişkilerinizi geliştirmek istiyorsanız bu anlayışa geleceksiniz. ABD’imiş, büyük ülkeymiş, küçük ülkeymiş fark etmez. Kudüs’teki dayatmayı da reddederiz, Avrupa Birliği sürecindeki siyasi engelleri de reddederiz. Ve bize karşı alınan gerçek dışı kararları da hiçbir zaman kabul etmeyiz. Tıpkı bugün yaptığımız gibi.”

“Hain varsa tepesine binilecek, inlerine girilecek”

Gençlere hitap etmeye devam eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Afrin için kullandığı ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ sözünün anlamına açıklık getirdi. Çavuşoğlu, “Bugün niye Afrin’de olduğumuz, neden Fırat Kalkanı Operasyonundan sonra oradaki kardeşlerimize yardım ettiğimizi biliyorsunuz. Siz yeri geldiği zaman Sincan’a da, Kandile de hainler nerede olursa olsun tepelerine bineceğimizi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız, ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ derken, bunu sadece Afrin için söylemedi. Bunu içeride ve dışarıda hainlerin olduğu her yer için söyledi. Gençler, bugün bu imkanlarımız olmasaydı, bu operasyonları bizlere yaptırmazlardı. Biz güçlü olmasaydık, dik durmasaydık bu operasyonlar karşısında o durdurun diyen ülkelerin hepsi olurdu. Ama biz artık karşımızda kim var diye bakmıyoruz. Hainin boyutu nedir diye bakmıyoruz. Onara kim destek veriyor, ne silahı veriyor diye bakmıyoruz. Hain varsa tepesine binilecek, inlerine girilecek” diye konuştu.