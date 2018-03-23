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Bakan Çelik: AB Konseyi'nce kabul edilen sonuç bildirgesindeki Türkiye hakkında ifadeler kabul edilemez

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "AB Konseyi'nce kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.  AB Bakanı Ömer Çelik, Bulgaristan’ın Varna şehrinde gerçekleştirilecek AB- Türkiye Zirvesi öncesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA, (DHA) - AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "AB Konseyi'nce kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.
AB Bakanı Ömer Çelik, Bulgaristan’ın Varna şehrinde gerçekleştirilecek AB- Türkiye Zirvesi öncesi, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Zirvenin, Türkiye- AB ilişkilerini ileri götürecek önemli fırsat olarak görüldüğünü vurgulayan Bakan Çelik, şunları kaydetti:
“26 Mart’ta Varna’da yapılacak Türkiye- AB Zirvesi'nin hemen öncesinde AB Konseyi'nce kabul edilen sonuç bildirgesinde yer alan Türkiye hakkındaki ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir. Biz, 26 Mart Türkiye- AB Zirvesi'ni ilişkilerimizi ileriye götürecek bir önemli bir fırsat olarak görüyoruz. AB tarafından da aynı olumlu ve yapıcı yaklaşımı bekliyoruz; ancak dayanışmanın, hukukiliğin ve hakkaniyetin önüne geçtiği yerde meşruiyetten bahsedilemez. Dayanışma, sadece meşru olduğu zaman anlamlıdır. Kıbrıs sorununun çözümü için yapılan Crans Montana görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandığında bunun sorumlusunun GKRY ve Yunanistan olduğunu bize söyleyenlerin şimdi böyle bir açıklama yapmış olmaları çok talihsiz bir gelişme olmuştur. Biz Varna’ya samimi, iyi niyetli ve yapıcı bir anlayışla gideceğiz. AB tarafını da aynı anlayış içinde görmeyi bekliyoruz.”

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