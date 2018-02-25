Bakan Çelik: “ABD’nin Kudüs kararı, ateşe benzin dökmektir”

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta statüsü tartışmalı olan Kudüs’e taşıma kararıyla ilgili olarak, “Dünyanın kaynamakta olduğu bu dönemde, Ortadoğu’da geri dönülmeyecek çatışmalara yol açabilecek, ateşe benzin dökme şeklinde sonuçlanabilecek bir takım çatışmaları tetikleyecek bir karardır” dedi.

Bakan Çelik, Adana’da AK Parti’nin Sarıçam İlçe Olağan Kongresi’ne katıldı. Asım Savaş Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Bakan Çelik, Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askerlere teşekkür ederek, “Afrin’de kahraman Mehmetçik, bu ülkenin onurunu korumak için çok büyük bir mücadele veriyor. Allah onların kılıçlarını keskin, kazalarını mübarek kılsın. Şehitsiz vatan olmuyor, vatansız millet ve gayretsiz millet olmuyor. Sınırlarımızın ötesinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“Vahim bir girişimdir”

Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail’in Tel Aviv’deki büyükelçiliğinin Kudüs’e taşıma kararını da ‘ateşe benzin dökmek’ olarak nitelendiren Bakan Çelik, “Son derece basiretsiz bir kararla dünya karşı karşıya kaldı. ABD Başkanı’nın kendi büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma girişimi çok büyük tehlikeli sonuçlara yol açabilecek vahim bir girişimdir. Buna karşı Cumhurbaşkanımız dünyanın her tarafındaki sağduyulu insanları arayarak büyük bir inisiyatif oluşturarak bu kararın karşısında hassasiyet oluşturmaya çalıştı. Sonuç olarak Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak dünyanın dikkatini Filistin ve Kudüs sorununa yeniden çekmeyi başardı. Herkes gördü ki, Türkiye’nin yükselttiği ses barışçıl bir sestir, diyaloga dayalı bir sestir ve çözüm arayan bir sestir. Bütün bu duyarlılığa rağmen maalesef İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin aldığı büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararını, İsrail’in kuruluşunun açıklandığı gün olan 14 Mayıs tarihinde hayata geçireceğini açıkladı. Bu son derece tehlikeli karardır. Dünyanın kaynamakta olduğu bu dönemde, Ortadoğu’da geri dönülmeyecek çatışmalara yol açabilecek, ateşe benzin dökme şeklinde sonuçlanabilecek bir takım çatışmaları tetikleyecek bir karardır” şeklinde konuştu.