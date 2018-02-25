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Bakan Çelik: “ABD’nin Kudüs kararı, ateşe benzin dökmektir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 13:20 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta statüsü tartışmalı olan Kudüs’e taşıma kararıyla ilgili olarak, “Dünyanın kaynamakta olduğu bu dönemde, Ortadoğu’da geri dönülmeyecek çatışmalara yol açabilecek, ateşe benzin dökme şeklinde sonuçlanabilecek bir takım çatışmaları tetikleyecek bir karardır” dedi.Bakan Çelik, Adana’da AK Parti’nin Sarıçam İlçe Olağan Kongresi’ne katıldı.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini 14 Mayıs’ta statüsü tartışmalı olan Kudüs’e taşıma kararıyla ilgili olarak, “Dünyanın kaynamakta olduğu bu dönemde, Ortadoğu’da geri dönülmeyecek çatışmalara yol açabilecek, ateşe benzin dökme şeklinde sonuçlanabilecek bir takım çatışmaları tetikleyecek bir karardır” dedi.
Bakan Çelik, Adana’da AK Parti’nin Sarıçam İlçe Olağan Kongresi’ne katıldı. Asım Savaş Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Bakan Çelik, Zeytin Dalı Harekatı’nda görevli askerlere teşekkür ederek, “Afrin’de kahraman Mehmetçik, bu ülkenin onurunu korumak için çok büyük bir mücadele veriyor. Allah onların kılıçlarını keskin, kazalarını mübarek kılsın. Şehitsiz vatan olmuyor, vatansız millet ve gayretsiz millet olmuyor. Sınırlarımızın ötesinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

“Vahim bir girişimdir”
Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail’in Tel Aviv’deki büyükelçiliğinin Kudüs’e taşıma kararını da ‘ateşe benzin dökmek’ olarak nitelendiren Bakan Çelik, “Son derece basiretsiz bir kararla dünya karşı karşıya kaldı. ABD Başkanı’nın kendi büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma girişimi çok büyük tehlikeli sonuçlara yol açabilecek vahim bir girişimdir. Buna karşı Cumhurbaşkanımız dünyanın her tarafındaki sağduyulu insanları arayarak büyük bir inisiyatif oluşturarak bu kararın karşısında hassasiyet oluşturmaya çalıştı. Sonuç olarak Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak dünyanın dikkatini Filistin ve Kudüs sorununa yeniden çekmeyi başardı. Herkes gördü ki, Türkiye’nin yükselttiği ses barışçıl bir sestir, diyaloga dayalı bir sestir ve çözüm arayan bir sestir. Bütün bu duyarlılığa rağmen maalesef İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin aldığı büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararını, İsrail’in kuruluşunun açıklandığı gün olan 14 Mayıs tarihinde hayata geçireceğini açıkladı. Bu son derece tehlikeli karardır. Dünyanın kaynamakta olduğu bu dönemde, Ortadoğu’da geri dönülmeyecek çatışmalara yol açabilecek, ateşe benzin dökme şeklinde sonuçlanabilecek bir takım çatışmaları tetikleyecek bir karardır” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin gücü vatandaşlardır”
Türkiye’nin bütün gücünü vatandaşlarından aldığını belirten Bakan Çelik, “Türkiye bu konudaki hassasiyetini sürdürmeye devam edecektir. Türkiye’nin sesi bu kadar gür çıkabiliyorsa, dünyanın her tarafına bu haklı davaları ulaştırabiliyorsa Türkiye’nin gücü sayesindedir. Türkiye’nin gücü de sizin gösterdiğiniz birlik ve beraberlik sayesindedir” dedi.

“Mücadele gücüne sahibiz”
Terör örgütü PYD/PKK’nın kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim’in, Çekya’nın başkenti Prag’da yakalandığını da hatırlatan Bakan Çelik, “Bu Müslim’in yakalandığı haberi geldi ama daha teyit etmedik. Bu olayda da görüldüğü gibi ister Fetullahçı Terör Örgütü başı olsun, ister PYD, ister PKK, ister DEAŞ yöneticileri olsun, Türkiye Cumhuriyeti kendi topraklarına göz diken, kendi varlığına göz dikenlerle mücadele etmeye hazırdır. Düşmanlarımızla dünyanın her tarafında mücadele edebilecek güce sahibiz” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından kongreye geçildi. Kongreye Hasan Karaoğlu’nun tek aday olarak girdiği belirtildi.

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