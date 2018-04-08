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Bakan Çelik: "AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile dayanışması ilkelere dayanmıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

AB Bakanı Ömer Çelik, "AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile dayanışması ilkelere dayanmıyor.

AB Bakanı Ömer Çelik, "AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile dayanışması ilkelere dayanmıyor. AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la dayanışmasında ilkeler yok. İkide bir bize ’bir AB ülkesine böyle davranamazsınız’ diye hatırlatmalarda bulunanlar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan yükselen beyanlardan haberleri yok gibi davranıyor" dedi.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB’nin yapısal sorunlarıyla GKRY ve Yunanistan’ın politik eylemlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. “Avrupa Birliği dayanışması” denilen, ortak hareket etme tutumunun ilkelere dayanması gerektiğini, “mahalle dayanışması” olmaması gerektiğini ifade eden Çelik, "Herhangi bir AB ülkesi haksız da olsa, ’AB dayanışması’ adı altında o haksız ülkeye kayıtsız destek verilmesi meseleyi mahalle dayanışmasına çevirir. Bu da AB’nin itibarını azaltır. Dünyada pek çok birlik var, tüm bunlar içinde AB, evrensel ilkelere göre hareket ettiği iddiası ile öne çıkıyor. Bu yüzden AB de ilkeler temelinde test edilecektir. Siyasi ilkeler yerine mahalle dayanışması ile hareket ederse AB en temel iddiasını kaybeder. AB’nin moral üstünlüğü savunduğu ilkelerden gelir. Tüm dünyayı bunlara uymaya davet ederken, en çok AB’nin bunlara uyması gerekir. Açık ve net söylemek gerekirse, AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile dayanışması ilkelere dayanmıyor. AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs’la dayanışmasında ilkeler yok. İkide bir bize ’bir AB ülkesine böyle davranamazsınız’ diye hatırlatmalarda bulunanlar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan yükselen beyanlardan haberleri yok gibi davranıyor. Eğer ilkeli davranılacaksa, AB derhal ’Yunanistan Savunma Bakanı’ sıfatını taşıyan kişinin sözlerini ve eylemlerini kınamalıdır. Yunanistan Savunma Bakanı sıfatı taşıyan bu ’politik komedyen’ sürekli provokasyon yapmaktadır. Türkiye’ye karşı askeri yığınağı artırmaktan bahseden bu provokatöre Yunan Hükümeti sessiz kalarak onay veriyor. Yunanistan Başbakanı Çipras’ın çeşitli konularda siyasi ve hukuki ilkelerden bahseden sözlerini takip ediyoruz. İlkesizliğin ve provakatörlüğün kendi bakanı tarafından yapıldığını hatırlatıyoruz. AB tüm dünyaya siyasi ilkeleri hatırlatırken, Yunanistan Savunma Bakanını görmezden gelemez. Bu şahsı kınamalıdır. Yunan Hükümetini uyarmalıdır. İlkeler herkes içindir. AB ilkeleri, kendi üyelerinin haksız tutumları karşısında görmezden gelemez. Aksi halde AB dayanışması bir ilkeler dayanışması olmaz, içi boş bir soğuk savaş dayanışmasına benzemeye başlar. Yunanistan Savunma Bakanı sıfatını taşıyan küstah politik komedyenin sözlerinin seviyesi, Yunanistan Hükümetinin meselesidir, AB’nin kınaması gereken sözlerdir" ifadelerinde bulundu.

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