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Bakan Çelik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland’i kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2018 10:42 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve beraberindeki heyeti kabul etti.AB Bakanı Çelik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve beraberindeki heyeti kabul etti.
AB Bakanı Çelik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede gündeme ilişkin konular masaya yatırılacak.

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