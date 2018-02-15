Bakan Çelik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland’i kabul etti

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AB Bakanı Çelik, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve beraberindeki heyeti kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede gündeme ilişkin konular masaya yatırılacak.