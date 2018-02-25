Bakan Çelik: “Teröristler toplanıp gelsin, milletimiz karşısında perişan olurlar”

Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Teröristler şunu bilsinler, önümüze sadece DEAŞ’ı, sadece PKK’sı, YPG’si, FETÖ’sü değil hepsi toplanıp gelsinler, hepsi aziz milletimizin gücü karşısında perişan olacaklarını görecekler” dedi.

Bakan Çelik, Adana’da AK Parti’nin Seyhan İlçe Olağan Kongresi’ne katıldı. Adnan Menderes Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Bakan Çelik, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin yaptığı konuşmada, “Bizim askerlerimiz Afrin’de belli evlere giriyorlar. O evlere girerken son derece saygılılar. Evlere girince görüyorlar, yaşlı, çaresiz insanlar ellerinin arkasından bağlanmışlar ve o evlere hapsedilmişler. O teröristler bunu ne için yapıyorlar, TSK orayı bombaladığı zaman bakın o insanları ’TSK öldürdü’ diyecekler. TSK, dünyada sivillere karşı en saygılı ordu olarak elinden geleni yapıyor. TSK, oradaki mazlumlara zeytin dalı uzatmaya devam ediyor” diye konuştu.

“Türk ordusunun gücünü herkes görüyor”

Türkiye’nin sınırında terör koridoru kurmaya müsaade etmeyeceklerini anlatan Bakan Ömer Çelik, “Sınırlarımızda Kürt ve Arapları birbirine düşürerek terör koridoru oluşturmak isteyenlere Mehmetçiğin kılıcıyla cevap vereceğiz. Mehmetçik orada nasıl zeytin dalı uzatacağını gösteriyor. Hemen o yaşlı insanların ellerindeki kelepçeleri söktü, onları, öldürülmek üzere oraya terk eden katillere mahkum etmekten kurtardı. Tuttular onların tansiyonlarını ölçüp sağlık hizmeti götürdüler. Bakın bununla gurur duysun. Mehmetçik, mazlum insanlara elini uzatıyor. Mehmetçik, Türk ordusunun gücünü kuvvetini herkese gösteriyor. Türkiye Cumhuriyetinin yaptığı bu şey Kürtlere karşıdır diyenler var. Ama Mehmetçik oraya gittiği zaman, bu insanlar Kürt müdür, Türkmen midir, Arap mıdır diye kimliklerine bakmıyor, bunlar mazlumdur diye giriyor” ifadelerini kullandı.