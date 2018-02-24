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Bakan Çelik: "Terörle mücadele ederken ekonomimizi büyütüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2018 13:05 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dünya’nın en gelişmiş ülkelerinin terörle mücadele ederken ekonomisini büyütemeyeceğini ancak Türkiye’nin bu iki unsuru bir arada yapmayı başardığına dikkat çekti.Bakan Çelik, AK Parti Yumurtalık İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi’ne katıldı.Yumurtalık Belediyesi Düğün Salonu’nda konuşan Çelik, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, “Bizim en büyük gücümüz, kuvvetimiz, bu salonlarda bu şekilde kol kola kardeş kardeşe yolumuza devam etmemizdir.

Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dünya’nın en gelişmiş ülkelerinin terörle mücadele ederken ekonomisini büyütemeyeceğini ancak Türkiye’nin bu iki unsuru bir arada yapmayı başardığına dikkat çekti.
Bakan Çelik, AK Parti Yumurtalık İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi’ne katıldı.
Yumurtalık Belediyesi Düğün Salonu’nda konuşan Çelik, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, “Bizim en büyük gücümüz, kuvvetimiz, bu salonlarda bu şekilde kol kola kardeş kardeşe yolumuza devam etmemizdir. 15 Temmuz’da ölümcül bir darbe ile karşı karşıya kaldıktan sonra dünyada hiç kimsenin yapamayacağı bir iş yaptık. O büyük darbenin, büyük tehlikenin verdiği zarara rağmen bir müddet sonra Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirip terör unsurlarıyla en etkili şekilde mücadele ettik. Arkasından bir yandan şimdi Afrin’de şimdi Zeytin Dalı Harekatı’yla teröristlere karşı mücadele verirken bir yandan da çok çarpıcı büyüme rakamlarına imza atıyoruz. Bir yandan ekonomideki rakamları daha iyi bir hale getiriyoruz bir yandan da dünyada herkesin gıptayla baktığı şekilde etrafımızdaki güvenlik tehditlerine karşı son derece etkili mücadele veriyoruz” diye konuştu.

“Sizlerin kardeşliği en büyük sırrımız”
Dünya’nın en gelişmiş ülkelerinin terörle mücadele ederken ekonomisini büyütemeyeceğini ancak Türkiye’nin bu iki unsuru bir arada yaptığını kaydeden Bakan Ömer Çelik, daha sonra şunları kaydetti:
“Dünya’nın en gelişmiş ülkelerinin ekonomilerini göz önüne getirin ve Suriye ile Irak’a 1295 kilometre sınırı olsun onların. Bu kadar terör tehdidiyle karşı karşıya olsunlar ve ekonomilerini büyütsünler. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde tasavvuf edilemez. Bunun sırrı ise sizin bu salonları birlik içerisinde doldurmanız sağlıyor.”

“İstikrarı sağlayan kadınlar”
Türkiye’nin gelişmesindeki en büyük etkenin kadınlar olduğundan da bahseden AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, “Eğer kadınlarımızın, kız kardeşlerimizin annelerimizin verdiği destekler olmasaydı Türkiye’de hiçbir şey güzel olmazdı. Asıl çalışan ve bu zaferin asıl mimarları sizlersiniz. Yuvayı yapan dişi kuş derler, bu ülkede istikrarı sağlayan da bütün annelerimize, kız kardeşlerimize, partimizin her kademesindeki kadınlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Sizin sözünüzün üzerine söz söylenmez”
Ayrıca Bakan Çelik, Türkiye’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyleyerek, “Bu ülkenin sahibi sizsiniz. Bu ülkeyi siz yönetirsiniz. Sizin sözünüzün üzerine söz söylenmez. O sebeple siz ne derseniz o olur Türkiye’de. Hiçbir çıkar gurubu sizin sözünüzü çalamaz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Çelik, 16 yıllık AK Parti iktidarı süresi boyunca partililerin biyolojik olarak yaşlandıklarını ancak ruhen 100 yıl gençleştiklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından kongreye geçildi. Kongreye Recep Aşkar’ın tek aday olarak girdiği belirtildi. Düzenlenen kongreye milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

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