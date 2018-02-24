Bakan Çelik: Terörle mücadele ederken, ekonomiyi de büyütüyoruz

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye'nin terörle mücadele ederken ekonomisini de büyüttüğünü söyledi.

Bakan Ömer Çelik, Yumurtalık ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı'nın olağan genel kuruluna katıldı. Katılımcıları selamlayan Bakan Çelik, Türkiye'nin 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Fırat Kalkanı Harekâtı'yla terör unsurlarını temizlemek için mücadele verdiğini söyledi. Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekâtı'nın da terörle mücadele kapsamında olduğunu vurgulayan Bakan Çelik, "Terörle mücadelemiz sürerken ekonomimizi güçlendirdik. En gelişmiş ülkeler bile bunları aynı anda yapamaz. İstikrar sayesinde 15 yılda, 150 yılda yürünecek yolu yürüdük" dedi.

'YAZ SICAK GEÇECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Bu yaz hem terör örgütü için hem onu destekleyenler için sıcak geçecek' açıklamasına değinen Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Teröristler ve terör koridoru kurmak isteyenler için bu yaz sıcak geçecek. Eğer kendi planlarımızı gerçekleştirmiş olmasaydık, savunma sanayimizle, milli güvenliğimizle ilgili tedbirleri almamış olsaydık, bugün terörle mücadeleyi vermemiz konusunda müttefiklerimiz destek vermeyeceklerdi. Bu ihtiyaçlarımızı nasıl gideriyoruz, kendi kendimize. Sizin verdiğiniz istikrar ve güç sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin büyümesi ve güçlenmesi için çalışıyoruz. 2002'den beri bu istikrarı kurduk ama 7 Haziran seçimlerinde gördük ki tehlike devam ediyor. Yine koalisyonlar kurulabilir, yine istikrar bozulabilir. Türkiye'nin istikrarını garanti altına almamız lazım dedik. Verdiğiniz destekle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Şimdi 2019'da inşallah cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini uygulamaya koyacağız. Geleceğimiz Çukurova'nın güneşi gibi parlak olacak. Tek bir şeye ihtiyacımız var, birlik ve beraberliğimizi korumaya."

BAKAN ŞEHİT EVİNDE

Genel kurulun ardından Bakan Ömer Çelik, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Eren Çelik'in Ceyhan ilçesindeki ailesine başsağlığı diledi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşlik ettiği Bakan Çelik, taziye çadırında şehidin babası Yusuf, annesi Hafize Çelik ve kardeşleriyle bir süre görüştü, ardından şehit için dua etti.

Bakan Çelik daha sonra partisinin Ceyhan ilçe kongresine katıldı. Partililerine hitap eden Çelik, Türkiye'nin geleceğinin güzel ve parlak olduğunu söyledi.