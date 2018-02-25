Bakan Çelik: TSK, mazlumlara zeytin dalı uzatmaya devam ediyor

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - AVRUPA Birliği Bakanı (AB) ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bizim askerlerimiz, Afrin'de belli evlere giriyorlar. O evlere girerken, son derece saygılılar. Evlere girince görüyorlar; yaşlı, çaresiz insanlar, ellerinin arkasından bağlanmışlar ve o evlere hapsedilmişler. TSK, oradaki mazlumlara zeytin dalı uzatmaya devam ediyor" dedi.

AK Parti 6'ncı Olağan Seyhan İlçe Kongresi, Adana'daki Adnan Menderes Kapalı Spor Salonu’nda düzenlendi. Kongreye AB Bakanı Ömer Çelik, partinin il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Kongrede konuşan Bakan Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bizim askerlerimiz, Afrin’de belli evlere giriyorlar. O evlere girerken, son derece saygılılar. Evlere girince görüyorlar; yaşlı, çaresiz insanlar ellerinin arkasından bağlanmışlar ve o evlere hapsedilmişler. O teröristler, bunu ne için yapıyorlar? TSK orayı bombaladığı zaman 'Bakın, o insanları TSK öldürdü' diyecekler. TSK, dünyada sivillere karşı en saygılı ordu olarak elinden geleni yapıyor. TSK, oradaki mazlumlara zeytin dalı uzatmaya devam ediyor” diye konuştu.