Bakan Çelik: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de kazandığı başarıyı kimse başaramaz (2)

'BARIŞ İSTEYENE ZEYTİN DALI UZATIYORUZ'
AB Bakanı Ömer Çelik, Adana'nın Yüreğir ilçesinde Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın genel kuruluna katıldı. Kent milletvekilleri, belediye başkanları ve partililerin eşlik ettiği Bakan Çelik, burada partilileri selamladıktan sonra açıklamalarda bulundu.
Mehmetçiğin Suriye'de meşru bir mücadele verdiğini anlatan Bakan Çelik, şunları söyledi:
"Kahraman Mehmetçik sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoruna karşı, birilerinin terör örgütlerine küçük devletçikler kurdurma iradesine karşı, nasıl meşru bir mücadele verdiğini ve teröre geçit vermediğini hep birlikte izliyoruz. Bu operasyonun adı neden Zeytin Dalı? Çünkü bu operasyon Türkmen, Kürt, Arap bütün kardeşlerimize zeytin dalı uzatan bir operasyondur. Barış isteyenlere zeytin dalı uzatıyoruz. kardeşlik isteyene zeytin dalı uzatıyoruz. Ama terör isteyene de Mehmetçiğin o kararlı mücadelesiyle cevap veriyoruz"
Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)
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