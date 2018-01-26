Bakan Çelik: Uyarıları zaaf zannettiler, sonunda Mehmetçik Afrin'e müdahale etti (2)

'HEM DEAŞ, HEM PKK İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ'AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yüreğir Belediyesi'nce Atakent Mahallesi'nde yaptırılan '644 dairelik Dar Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi'nin temel atma törenine katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Çelik, şunları kaydetti:"PYD'nin aslında PKK olduğu ve onun Suriye rejimi tarafından kullanıldığını söyledik. Silah depoları olduğunu söyledik ve dün yardım istiyorlar. Tıpkı Rakka'da olduğu gibi işbirlikleri Afrin'de de ortaya çıkmıştır. DEAŞ saldırısı olduğunda Avrupa'da dayanışma gösterilir. Ama nedense PKK saldırısı olduğunda Türk bayrakları yansıtılmaz binalara, dayanışma gösterilmez. Bugün bize "PKK'yı bırakın, DEAŞ'a yönelin' diyorlar, peki bize DEAŞ kadar PKK da saldırıyorsa ulusal güvenlik için nasıl görmezden geliriz? Türkiye hem DEAŞ, hem PKK ile mücadele etmeye devam edecektir."
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