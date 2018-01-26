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Bakan Çelik: Uyarıları zaaf zannettiler, sonunda Mehmetçik Afrin'e müdahale etti

POLİTİKA HABERLERİ | 26.01.2018 17:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, terörle ilgili Türkiye'nin uyarılarda bulunduğunu belirterek, "Bu uyarıları zaaf zannedenler oldu. Sonunda korkusuz bir şekilde Mehmetçik Afrin'e müdahale etti" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, Adana Valiliği ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'ne katıldı. Adana Anemon Oteli'nde düzenlenen törende 58 şehit yakını ve gaziye madalya verildi. Kuran-ı Kerim okunan törende bazı şehit yakınları gözyaşlarını tutamadı. Bakan Çelik, şehit çocuklarıyla yakından ilgilenip ellerinden öptü.

Türkiye'nin şehit ve gazilere çok şey borçlu olduğunu anlatan Bakan Çelik, yakınlarına teşekkür etti. Afrin'e yönelik operasyonla ilgili konuşan Bakan Çelik, şunları kaydetti:

"Bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin de olmasına izin vermeyiz. Kararlılığımız var. Terör ortaya çıktığından bu yana hiçbir şeyden korkmadık. Bu vatanı koruma kararlılığımızda kimsenin tereddüdü olmasın. Afrin'de ülkemizi korumak için, ülkemize yönelik terör saldırılarına karşı görev yapan Mehmetçiğe dualarımızı gönderiyoruz. Kılıçları keskin olsun, Allah onların yanlarında olsun. Allah Mehmetçiği korusun ve seferden başarıyla dönmelerini nasip etsin. Eğer topraklarımıza, ülkemize taciz olursa, şartlar ne olursa olsun dünya ne derse desin, biz ülkeyi savunmakta kararlılığa sahibiz. Bize endişelerini iletenler oldu. Topraklarımızın ötesinde masum insanlar yetişmemiştir. Sınırlarımıza taciz atışı yapmamaları için uyarılmıştır. Silah verenler uyarılmıştır. 'Yaptığınız işbirliği yanlış' denilmiştir, ama bu uyarıları zaaf zannedenler oldu. Sonunda bir gün korkusuz bir şekilde Mehmetçik Afrin'e müdahale etti. Suriye'ye yönelik harekat kapsamında Türkiye, sadece terör örgütlerine yönelik operasyon yapıyor. Bu harekat tamamen terör örgütlerine yöneliktir. Harekatın adı son derece uygundur. Zeytin dalı uzatan bir harekettir. Düne kadar PKK, YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerinin o halklara yaptıklarını unutmadık. Ülkemiz sözkonusu olduğunda kararlılığımızı ortaya koyuyoruz. Bundan kimsenin endişesi olmasın."

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