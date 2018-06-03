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Bakan Çelik'ten seçim bürosu ziyaretleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 02:16 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti milletvekili adaylarının kentteki seçim bürolarını ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AK Parti Adana milletvekili adaylarının kentteki seçim bürolarını ziyaret etti.

Bakan Çelik, ilk olarak AK Parti Adana Milletvekili ve 27. dönem milletvekili adayı Tamer Dağlı'nın merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki seçim bürosuna gitti.

Burada partililerce karşılanan Çelik, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra milletvekili adayı Ramazan Çırak'ın Turgut Özal Bulvarı'ndaki seçim bürosuna geçen Çelik, burada partililerle bir süre sohbet etti. Bulvar esnafını da ziyaret eden Çelik, hayırlı işler dileğinde bulundu.

AK Parti Adana Milletvekili Adayı Muhammed Aksoy'un merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'ndaki seçim bürosunu da ziyaret eden Çelik, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Bakanı Ömer Çelik adana seçim bürosu

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