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Bakan Demircan: “Afrin harekatında birileri bozgunculuk yapmaya çalışıyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2018 18:47 | Son Güncelleme

SAMSUN (İHA)

Bakan Demircan: “Afrin harekatında birileri bozgunculuk yapmaya çalışıyor”

SAMSUN (İHA)

Bakan Demircan: “Afrin harekatında birileri bozgunculuk yapmaya çalışıyor”

Bakan Demircan: “Afrin harekatında birileri bozgunculuk yapmaya çalışıyor”

Bakan Demircan: “Afrin harekatında birileri bozgunculuk yapmaya çalışıyor”

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Dün PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar afrin üzerinden siyaset yapıyor.... Çürük yada bedelli çocukları gemicikler yuzduruyor keyifleri yerinde ateş düştüğü yeri yakıyor
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