HABER

Bakan Demircan: Bir seçim biter, öbür seçim başlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2018 18:53 | Son Güncelleme

SAMSUN'da bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bir seçim biter aslında öbür seçim başlar.

Bakan Demircan: Bir seçim biter, öbür seçim başlar

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da bulunan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bir seçim biter aslında öbür seçim başlar. Şimdi süre olarak önümüzde 9 aylık bir süre var. O zaman önümüzdeki seçimin çalışmaları şimdiden başlamıştır" dedi.
AK Parti Samsun İl Başkanlığı 76'ncı İl Danışma Toplantısı Atakum ilçesindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nin Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, Çevre ve Kültürden Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile teşkilat üyeleri katıldı.
Toplantıda konuşma yapan Bakan Demircan, "Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarımızın neticeleri milletimiz tarafından görüldü, bilindi ve gerekli taktiri milletimiz bize sundu. 24 Haziran seçimleri bir erken seçimdi. Aslında milletimiz bu seçimin kararını bir yıl önce vermişti. Milletimiz sistem değişikliği kararını vermişti 16 Nisan 2017’de almıştı ve şimdi 24 Haziran’da bunu uygulama kararı verdi. Seçimin neticeleri hayırlar getirsin inşallah. Türkiye içerisinde bulunduğu bu coğrafyada daha da güçlenmek zorunda. Türkiye, 16 yıllık AK Parti iktidarında, yönetim anlayışındaki zihniyetin değişikliğini başarmıştır. Sonra sistemdeki dönüşümde şimdi bu seçimde hayata geçiriliyor. Bundan sonraki dönemde yeni Cumhurbaşkanlığı sistemi ile tanışacak. Bu yeni sistem Türkiye’nin daha hızlı yol almasını sağlayacaktır. Bir seçim biter aslında öbür seçim başlar. Şimdi süre olarak önümüzde 9 aylık bir süre var. O zaman önümüzdeki seçimin çalışmaları şimdiden başlamıştır. Biz teşkilat modelimize uygun bir şekilde, bu yeni seçimin çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürürsek, yerel yönetimlere ilgili seçim neticemiz milletimizin arzu ettiği netice olarak ortaya çıkacaktır" diye konuştu.
Toplantıda konuşma yapan Karaaslan ise "Seçimleri analiz etmek ve sonuçlarına göre yeni yol haritası belirlemek bizim her dönem yaptığımız çalışmalarımız. Çalışmalarımıza başladık. Aynısını Samsun’da da yapacağız. Seçimin asıl kazananı milletin iradesidir" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bakan Demircan: Bir seçim biter, öbür seçim başlarBakan Demircan: Bir seçim biter, öbür seçim başlar

PARTNERSıradan bir toprak sandılar ama... İçinden çıkanı görünce...Sıradan bir toprak sandılar ama... İçinden çıkanı görünce...
Bakan Gül: Şimdi geriye değil, önümüze bakma zamanı Bakan Gül: Şimdi geriye değil, önümüze bakma zamanı 
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

İsrail tanklarını Suriye sınırına yolladı! Ordudan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı

'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı

Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018

Yerel seçim tarihi ne zaman? CHP'li isim yerel seçim için tarih verdi: 4 Kasım 2018

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor

Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Herkes bu iddiaları konuşuyor

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi

Yerel seçim ne zaman? Yerel seçim tarihi erkene mi alınacak? Erdoğan talimatı verdi

'Erdoğan, ekonominin başına Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu geçirebilir'

'Erdoğan, ekonominin başına Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nu geçirebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.