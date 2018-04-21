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Bakan Demircan: “Çocuk ve anne ölümlerinde Türkiye dünyaya örnek olacak neticeler elde etti”

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 23:49 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Anne ve çocuk ölümleri konusunda Türkiye dünyaya örnek olacak durum gelecek neticeler elde etti” dedi.Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen “Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi” gala töreni Hilton İstanbul Bosphorus otelde yapıldı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Anne ve çocuk ölümleri konusunda Türkiye dünyaya örnek olacak durum gelecek neticeler elde etti” dedi.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin katkılarıyla düzenlenen “Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi” gala töreni Hilton İstanbul Bosphorus otelde yapıldı. Düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Sağlık ve Bilim dünyasının önde gelen isimleri ve sanatçılar katıldı. Kongrenin gala yemeği Dünya Sağlık Örgütün başkanının ve bilim adamlarının mesajları ile başladı. Ardından kongrede çalışmaları ödüle layık görülen Medipol ve Yeditepe Üniversitelerinin temsilcileri ödüllerini Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın elinden aldı. Ödül töreni sonrası verilen müzikal ile program sona erdi.

“Çocuk ve anne ölümlerinde Türkiye dünyaya örnek olacak neticeler elde etti”
Programda konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Türkiye sağlık alanında son 16 yılda büyük bir dönüşüm yaşadı. Bu alanda çalışılan ve başarı sağlanan başlıkları aktarmak gerekirse; sağlık konusunda güvencesi olmayan tek bir birey bırakmadık ve herkes sosyal güvenlik altında genel sağlık sigortası şemsiyesi altında toplandı. Hizmet sunumların da kamu desteği sağlanıyordu ancak bunu sadece kamuya yüklemek çok doğru değildi. Özel sektörün dinamik gücüyle vakıf sektörü sağlık hizmetlerinde destek sağladı. Alt yapı çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ederek 2002 ile 2018 arasında nitelikli yatak sayısı arasında bile çok büyük gelişim oldu. 2002’de nitelikli yatak sayısı 18 bindi şu anda Türkiye’nin sahip olduğu nitelikli yatak sayısı 129 bindir. Koruyucu sağlık hizmetlerinde aile hekimleri çalışmalarını başlatmıştık ve bu konuda 24 bin rakamlarına ulaşmış bulunuyoruz. Anne ve çocuk ölümleri konusunda Türkiye dünyaya örnek olacak durum gelecek neticeler elde etti. Şehir hastanelerini geliştirerek halka sunduk geçtiğimiz sene 4 tane hastanemizi açtık, bu sene 5 tane daha hastanemiz bitiyor açacağız ve yapımı devam eden daha 20 tane hastanemizin bir kısmı ilahe aşamasında önemli kısmının da inşaatları devam ediyor” dedi.

“İnsanlığın hizmetine katkı sağlayacak olan bu kongreyi çok önemsiyoruz”
Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın önemini belirten Sağlık Bakanı Demircan, “Tıbbı geleneksel ve modern olarak birbirine karşıt iki parçaya ayırmak yanlış bir bakış açısı olur. Hepsi insanlığın mirası, insanlığın birikimi. Bu birikimi insanlığın hizmetine sunma gayretinde kullanacağımız en temel yöntem bilimdir. Elbette insanlığın yararına sağlık bir şekilde katkı sağlayacağını düşündüğümüz için bu kongreyi çok önemsiyoruz ve sonrasında bilim dünyasında geleneksel olarak biriktiğimiz hafızamızın tekrar masaya yatırılması gayretlerinin devam edeceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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